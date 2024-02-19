信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Best long term trading with minimum risk
Lukas Pelc

Best long term trading with minimum risk

Lukas Pelc
0条评论
可靠性
113
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 51%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
895
盈利交易:
577 (64.46%)
亏损交易:
318 (35.53%)
最好交易:
56.15 EUR
最差交易:
-30.79 EUR
毛利:
1 042.53 EUR (88 034 pips)
毛利亏损:
-819.30 EUR (85 286 pips)
最大连续赢利:
14 (23.79 EUR)
最大连续盈利:
58.05 EUR (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
46.61%
最大入金加载:
33.19%
最近交易:
24 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
21 小时
采收率:
1.55
长期交易:
486 (54.30%)
短期交易:
409 (45.70%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.25 EUR
平均利润:
1.81 EUR
平均损失:
-2.58 EUR
最大连续失误:
11 (-40.60 EUR)
最大连续亏损:
-114.66 EUR (8)
每月增长:
-1.54%
年度预测:
-15.36%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
19.95 EUR
最大值:
143.74 EUR (19.00%)
相对跌幅:
结余:
31.88% (143.74 EUR)
净值:
42.03% (171.84 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 249
USDCAD 210
NZDUSD 181
NZDCAD 156
AUDNZD 47
.USTECHCash 9
EURUSD 6
GBPJPY 6
GBPUSD 6
EURGBP 6
EURAUD 4
EURCAD 4
USDJPY 2
.DE40Cash 2
.US30Cash 2
GBPCHF 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD -50
USDCAD 108
NZDUSD 158
NZDCAD 39
AUDNZD 20
.USTECHCash -5
EURUSD -4
GBPJPY 0
GBPUSD 0
EURGBP -8
EURAUD 0
EURCAD 0
USDJPY -2
.DE40Cash 1
.US30Cash -1
GBPCHF -1
GBPCAD 1
AUDUSD 0
USDCHF -2
GBPAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -2.3K
USDCAD 5.7K
NZDUSD -2.2K
NZDCAD 388
AUDNZD 2.9K
.USTECHCash -911
EURUSD -254
GBPJPY 23
GBPUSD 70
EURGBP -377
EURAUD 35
EURCAD 6
USDJPY -309
.DE40Cash 1.1K
.US30Cash -1.1K
GBPCHF -99
GBPCAD 175
AUDUSD 0
USDCHF -49
GBPAUD 192
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +56.15 EUR
最差交易: -31 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +23.79 EUR
最大连续亏损: -40.60 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.41 × 441
ThreeTrader-Live
0.43 × 239
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.45 × 753
ICMarketsSC-Live11
0.46 × 237
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live19
0.76 × 114
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.78 × 18
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
AxioryAsia-02Live
0.82 × 77
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.09 × 212
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 144
57 更多...
没有评论
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.26 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
