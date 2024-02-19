シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Best long term trading with minimum risk
Lukas Pelc

Best long term trading with minimum risk

Lukas Pelc
レビュー0件
信頼性
113週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 51%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
895
利益トレード:
577 (64.46%)
損失トレード:
318 (35.53%)
ベストトレード:
56.15 EUR
最悪のトレード:
-30.79 EUR
総利益:
1 042.53 EUR (88 034 pips)
総損失:
-819.30 EUR (85 286 pips)
最大連続の勝ち:
14 (23.79 EUR)
最大連続利益:
58.05 EUR (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
46.61%
最大入金額:
33.19%
最近のトレード:
26 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
1.55
長いトレード:
486 (54.30%)
短いトレード:
409 (45.70%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.25 EUR
平均利益:
1.81 EUR
平均損失:
-2.58 EUR
最大連続の負け:
11 (-40.60 EUR)
最大連続損失:
-114.66 EUR (8)
月間成長:
-1.54%
年間予想:
-15.36%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.95 EUR
最大の:
143.74 EUR (19.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.88% (143.74 EUR)
エクイティによる:
42.03% (171.84 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 249
USDCAD 210
NZDUSD 181
NZDCAD 156
AUDNZD 47
.USTECHCash 9
EURUSD 6
GBPJPY 6
GBPUSD 6
EURGBP 6
EURAUD 4
EURCAD 4
USDJPY 2
.DE40Cash 2
.US30Cash 2
GBPCHF 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD -50
USDCAD 108
NZDUSD 158
NZDCAD 39
AUDNZD 20
.USTECHCash -5
EURUSD -4
GBPJPY 0
GBPUSD 0
EURGBP -8
EURAUD 0
EURCAD 0
USDJPY -2
.DE40Cash 1
.US30Cash -1
GBPCHF -1
GBPCAD 1
AUDUSD 0
USDCHF -2
GBPAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD -2.3K
USDCAD 5.7K
NZDUSD -2.2K
NZDCAD 388
AUDNZD 2.9K
.USTECHCash -911
EURUSD -254
GBPJPY 23
GBPUSD 70
EURGBP -377
EURAUD 35
EURCAD 6
USDJPY -309
.DE40Cash 1.1K
.US30Cash -1.1K
GBPCHF -99
GBPCAD 175
AUDUSD 0
USDCHF -49
GBPAUD 192
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +56.15 EUR
最悪のトレード: -31 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +23.79 EUR
最大連続損失: -40.60 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.41 × 441
ThreeTrader-Live
0.43 × 239
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
RoboForex-ECN
0.45 × 753
ICMarketsSC-Live11
0.46 × 237
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live19
0.76 × 114
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.78 × 18
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
AxioryAsia-02Live
0.82 × 77
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
1.09 × 212
ICMarketsSC-Live08
1.10 × 144
57 より多く...
レビューなし
2025.12.08 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 22:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.26 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 12:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
