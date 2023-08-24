SegnaliSezioni
Zhang Jun Hao

HPCWK

Zhang Jun Hao
0 recensioni
Affidabilità
117 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2023 344%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 811
Profit Trade:
1 601 (88.40%)
Loss Trade:
210 (11.60%)
Best Trade:
463.73 USD
Worst Trade:
-139.65 USD
Profitto lordo:
16 929.83 USD (125 618 pips)
Perdita lorda:
-7 556.50 USD (77 934 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (861.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
861.39 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
83.20%
Massimo carico di deposito:
14.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
19.21
Long Trade:
792 (43.73%)
Short Trade:
1 019 (56.27%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
5.18 USD
Profitto medio:
10.57 USD
Perdita media:
-35.98 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-487.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-487.84 USD (5)
Crescita mensile:
3.08%
Previsione annuale:
38.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
487.84 USD (7.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.76% (487.84 USD)
Per equità:
42.27% (2 783.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 705
NZDCAD 655
AUDNZD 451
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 4K
NZDCAD 3.4K
AUDNZD 2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 24K
NZDCAD 21K
AUDNZD 2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +463.73 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +861.39 USD
Massima perdita consecutiva: -487.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.21 × 628
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.