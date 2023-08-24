- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 811
Profit Trade:
1 601 (88.40%)
Loss Trade:
210 (11.60%)
Best Trade:
463.73 USD
Worst Trade:
-139.65 USD
Profitto lordo:
16 929.83 USD (125 618 pips)
Perdita lorda:
-7 556.50 USD (77 934 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (861.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
861.39 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
83.20%
Massimo carico di deposito:
14.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
19.21
Long Trade:
792 (43.73%)
Short Trade:
1 019 (56.27%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
5.18 USD
Profitto medio:
10.57 USD
Perdita media:
-35.98 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-487.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-487.84 USD (5)
Crescita mensile:
3.08%
Previsione annuale:
38.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
487.84 USD (7.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.76% (487.84 USD)
Per equità:
42.27% (2 783.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|705
|NZDCAD
|655
|AUDNZD
|451
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|4K
|NZDCAD
|3.4K
|AUDNZD
|2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|24K
|NZDCAD
|21K
|AUDNZD
|2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +463.73 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +861.39 USD
Massima perdita consecutiva: -487.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.21 × 628
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
344%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
117
100%
1 811
88%
83%
2.24
5.18
USD
USD
42%
1:500