- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 038
盈利交易:
1 808 (88.71%)
亏损交易:
230 (11.29%)
最好交易:
463.73 USD
最差交易:
-139.65 USD
毛利:
18 857.48 USD (136 220 pips)
毛利亏损:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
最大连续赢利:
57 (861.39 USD)
最大连续盈利:
861.39 USD (57)
夏普比率:
0.14
交易活动:
82.13%
最大入金加载:
15.07%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
20.80
长期交易:
888 (43.57%)
短期交易:
1 150 (56.43%)
利润因子:
2.16
预期回报:
4.98 USD
平均利润:
10.43 USD
平均损失:
-37.87 USD
最大连续失误:
5 (-487.84 USD)
最大连续亏损:
-487.84 USD (5)
每月增长:
2.04%
年度预测:
28.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
487.84 USD (7.76%)
相对跌幅:
结余:
8.35% (466.02 USD)
净值:
45.16% (2 654.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|779
|NZDCAD
|728
|AUDNZD
|531
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|3.7K
|AUDNZD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
