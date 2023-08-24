- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 038
Gewinntrades:
1 808 (88.71%)
Verlusttrades:
230 (11.29%)
Bester Trade:
463.73 USD
Schlechtester Trade:
-139.65 USD
Bruttoprofit:
18 857.48 USD (136 220 pips)
Bruttoverlust:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
57 (861.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
861.39 USD (57)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
82.13%
Max deposit load:
15.07%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
20.80
Long-Positionen:
888 (43.57%)
Short-Positionen:
1 150 (56.43%)
Profit-Faktor:
2.16
Mathematische Gewinnerwartung:
4.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-487.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-487.84 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.04%
Jahresprognose:
28.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
487.84 USD (7.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.35% (466.02 USD)
Kapital:
45.16% (2 654.47 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|779
|NZDCAD
|728
|AUDNZD
|531
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|3.7K
|AUDNZD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +463.73 USD
Schlechtester Trade: -140 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 57
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +861.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -487.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RadexMarkets-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
405%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
131
100%
2 038
88%
82%
2.16
4.98
USD
USD
45%
1:500