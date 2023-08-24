SignaleKategorien
Zhang Jun Hao

HPCWK

Zhang Jun Hao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
131 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 405%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 038
Gewinntrades:
1 808 (88.71%)
Verlusttrades:
230 (11.29%)
Bester Trade:
463.73 USD
Schlechtester Trade:
-139.65 USD
Bruttoprofit:
18 857.48 USD (136 220 pips)
Bruttoverlust:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
57 (861.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
861.39 USD (57)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
82.13%
Max deposit load:
15.07%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
20.80
Long-Positionen:
888 (43.57%)
Short-Positionen:
1 150 (56.43%)
Profit-Faktor:
2.16
Mathematische Gewinnerwartung:
4.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-487.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-487.84 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.04%
Jahresprognose:
28.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
487.84 USD (7.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.35% (466.02 USD)
Kapital:
45.16% (2 654.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 779
NZDCAD 728
AUDNZD 531
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 3.7K
AUDNZD 2.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 26K
NZDCAD 23K
AUDNZD -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +463.73 USD
Schlechtester Trade: -140 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 57
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +861.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -487.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RadexMarkets-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Keine Bewertungen
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
