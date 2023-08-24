SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HPCWK
Zhang Jun Hao

HPCWK

Zhang Jun Hao
0 comentários
Confiabilidade
131 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2023 405%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 038
Negociações com lucro:
1 808 (88.71%)
Negociações com perda:
230 (11.29%)
Melhor negociação:
463.73 USD
Pior negociação:
-139.65 USD
Lucro bruto:
18 857.48 USD (136 220 pips)
Perda bruta:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (861.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
861.39 USD (57)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
82.13%
Depósito máximo carregado:
15.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
20.80
Negociações longas:
888 (43.57%)
Negociações curtas:
1 150 (56.43%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
4.98 USD
Lucro médio:
10.43 USD
Perda média:
-37.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-487.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-487.84 USD (5)
Crescimento mensal:
2.04%
Previsão anual:
28.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
487.84 USD (7.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.35% (466.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.16% (2 654.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 779
NZDCAD 728
AUDNZD 531
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 3.7K
AUDNZD 2.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 26K
NZDCAD 23K
AUDNZD -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +463.73 USD
Pior negociação: -140 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 57
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +861.39 USD
Máxima perda consecutiva: -487.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RadexMarkets-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
