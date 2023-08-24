- Crescimento
Negociações:
2 038
Negociações com lucro:
1 808 (88.71%)
Negociações com perda:
230 (11.29%)
Melhor negociação:
463.73 USD
Pior negociação:
-139.65 USD
Lucro bruto:
18 857.48 USD (136 220 pips)
Perda bruta:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (861.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
861.39 USD (57)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
82.13%
Depósito máximo carregado:
15.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
20.80
Negociações longas:
888 (43.57%)
Negociações curtas:
1 150 (56.43%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
4.98 USD
Lucro médio:
10.43 USD
Perda média:
-37.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-487.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-487.84 USD (5)
Crescimento mensal:
2.04%
Previsão anual:
28.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
487.84 USD (7.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.35% (466.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.16% (2 654.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|779
|NZDCAD
|728
|AUDNZD
|531
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|3.7K
|AUDNZD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RadexMarkets-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
