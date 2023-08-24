СигналыРазделы
Zhang Jun Hao

HPCWK

Zhang Jun Hao
0 отзывов
Надежность
131 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2023 405%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 038
Прибыльных трейдов:
1 808 (88.71%)
Убыточных трейдов:
230 (11.29%)
Лучший трейд:
463.73 USD
Худший трейд:
-139.65 USD
Общая прибыль:
18 857.48 USD (136 220 pips)
Общий убыток:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (861.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
861.39 USD (57)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
82.13%
Макс. загрузка депозита:
15.07%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
20.80
Длинных трейдов:
888 (43.57%)
Коротких трейдов:
1 150 (56.43%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
4.98 USD
Средняя прибыль:
10.43 USD
Средний убыток:
-37.87 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-487.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-487.84 USD (5)
Прирост в месяц:
2.04%
Годовой прогноз:
28.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
487.84 USD (7.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.35% (466.02 USD)
По эквити:
45.16% (2 654.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 779
NZDCAD 728
AUDNZD 531
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 3.7K
AUDNZD 2.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 26K
NZDCAD 23K
AUDNZD -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +463.73 USD
Худший трейд: -140 USD
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +861.39 USD
Макс. убыток в серии: -487.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RadexMarkets-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Нет отзывов
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
