Всего трейдов:
2 038
Прибыльных трейдов:
1 808 (88.71%)
Убыточных трейдов:
230 (11.29%)
Лучший трейд:
463.73 USD
Худший трейд:
-139.65 USD
Общая прибыль:
18 857.48 USD (136 220 pips)
Общий убыток:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (861.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
861.39 USD (57)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
82.13%
Макс. загрузка депозита:
15.07%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
20.80
Длинных трейдов:
888 (43.57%)
Коротких трейдов:
1 150 (56.43%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
4.98 USD
Средняя прибыль:
10.43 USD
Средний убыток:
-37.87 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-487.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-487.84 USD (5)
Прирост в месяц:
2.04%
Годовой прогноз:
28.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
487.84 USD (7.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.35% (466.02 USD)
По эквити:
45.16% (2 654.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|779
|NZDCAD
|728
|AUDNZD
|531
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|3.7K
|AUDNZD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +463.73 USD
Худший трейд: -140 USD
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +861.39 USD
Макс. убыток в серии: -487.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RadexMarkets-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
