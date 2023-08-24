- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 038
利益トレード:
1 808 (88.71%)
損失トレード:
230 (11.29%)
ベストトレード:
463.73 USD
最悪のトレード:
-139.65 USD
総利益:
18 857.48 USD (136 220 pips)
総損失:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
最大連続の勝ち:
57 (861.39 USD)
最大連続利益:
861.39 USD (57)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
82.13%
最大入金額:
15.07%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
20.80
長いトレード:
888 (43.57%)
短いトレード:
1 150 (56.43%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
4.98 USD
平均利益:
10.43 USD
平均損失:
-37.87 USD
最大連続の負け:
5 (-487.84 USD)
最大連続損失:
-487.84 USD (5)
月間成長:
2.04%
年間予想:
28.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
487.84 USD (7.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.35% (466.02 USD)
エクイティによる:
45.16% (2 654.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|779
|NZDCAD
|728
|AUDNZD
|531
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|3.7K
|AUDNZD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +463.73 USD
最悪のトレード: -140 USD
最大連続の勝ち: 57
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +861.39 USD
最大連続損失: -487.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RadexMarkets-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
