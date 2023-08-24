- 자본
- 축소
트레이드:
2 038
이익 거래:
1 808 (88.71%)
손실 거래:
230 (11.29%)
최고의 거래:
463.73 USD
최악의 거래:
-139.65 USD
총 수익:
18 857.48 USD (136 220 pips)
총 손실:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
연속 최대 이익:
57 (861.39 USD)
연속 최대 이익:
861.39 USD (57)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
82.13%
최대 입금량:
15.07%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
20.80
롱(주식매수):
888 (43.57%)
숏(주식차입매도):
1 150 (56.43%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
4.98 USD
평균 이익:
10.43 USD
평균 손실:
-37.87 USD
연속 최대 손실:
5 (-487.84 USD)
연속 최대 손실:
-487.84 USD (5)
월별 성장률:
2.04%
연간 예측:
28.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
487.84 USD (7.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.35% (466.02 USD)
자본금별:
45.16% (2 654.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|779
|NZDCAD
|728
|AUDNZD
|531
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|3.7K
|AUDNZD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +463.73 USD
최악의 거래: -140 USD
연속 최대 이익: 57
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +861.39 USD
연속 최대 손실: -487.84 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
405%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
131
100%
2 038
88%
82%
2.16
4.98
USD
USD
45%
1:500