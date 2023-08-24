시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / HPCWK
Zhang Jun Hao

HPCWK

Zhang Jun Hao
0 리뷰
안정성
131
0 / 0 USD
월별 49 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 405%
RadexMarkets-Real 6
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 038
이익 거래:
1 808 (88.71%)
손실 거래:
230 (11.29%)
최고의 거래:
463.73 USD
최악의 거래:
-139.65 USD
총 수익:
18 857.48 USD (136 220 pips)
총 손실:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
연속 최대 이익:
57 (861.39 USD)
연속 최대 이익:
861.39 USD (57)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
82.13%
최대 입금량:
15.07%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
20.80
롱(주식매수):
888 (43.57%)
숏(주식차입매도):
1 150 (56.43%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
4.98 USD
평균 이익:
10.43 USD
평균 손실:
-37.87 USD
연속 최대 손실:
5 (-487.84 USD)
연속 최대 손실:
-487.84 USD (5)
월별 성장률:
2.04%
연간 예측:
28.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
487.84 USD (7.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.35% (466.02 USD)
자본금별:
45.16% (2 654.47 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 779
NZDCAD 728
AUDNZD 531
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 3.7K
AUDNZD 2.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 26K
NZDCAD 23K
AUDNZD -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +463.73 USD
최악의 거래: -140 USD
연속 최대 이익: 57
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +861.39 USD
연속 최대 손실: -487.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RadexMarkets-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
HPCWK
월별 49 USD
405%
0
0
USD
6.4K
USD
131
100%
2 038
88%
82%
2.16
4.98
USD
45%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.