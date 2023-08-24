- Incremento
Total de Trades:
2 038
Transacciones Rentables:
1 808 (88.71%)
Transacciones Irrentables:
230 (11.29%)
Mejor transacción:
463.73 USD
Peor transacción:
-139.65 USD
Beneficio Bruto:
18 857.48 USD (136 220 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
57 (861.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
861.39 USD (57)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
82.13%
Carga máxima del depósito:
15.07%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
20.80
Transacciones Largas:
888 (43.57%)
Transacciones Cortas:
1 150 (56.43%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
4.98 USD
Beneficio medio:
10.43 USD
Pérdidas medias:
-37.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-487.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-487.84 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.98%
Pronóstico anual:
24.01%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
487.84 USD (7.76%)
Reducción relativa:
De balance:
8.35% (466.02 USD)
De fondos:
45.16% (2 654.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|779
|NZDCAD
|728
|AUDNZD
|531
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|4.3K
|NZDCAD
|3.7K
|AUDNZD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|26K
|NZDCAD
|23K
|AUDNZD
|-1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +463.73 USD
Peor transacción: -140 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 57
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +861.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -487.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RadexMarkets-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
