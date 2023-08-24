SeñalesSecciones
Zhang Jun Hao

HPCWK

Zhang Jun Hao
0 comentarios
Fiabilidad
131 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2023 405%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 038
Transacciones Rentables:
1 808 (88.71%)
Transacciones Irrentables:
230 (11.29%)
Mejor transacción:
463.73 USD
Peor transacción:
-139.65 USD
Beneficio Bruto:
18 857.48 USD (136 220 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 710.44 USD (88 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
57 (861.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
861.39 USD (57)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
82.13%
Carga máxima del depósito:
15.07%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
20.80
Transacciones Largas:
888 (43.57%)
Transacciones Cortas:
1 150 (56.43%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
4.98 USD
Beneficio medio:
10.43 USD
Pérdidas medias:
-37.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-487.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-487.84 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.98%
Pronóstico anual:
24.01%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
487.84 USD (7.76%)
Reducción relativa:
De balance:
8.35% (466.02 USD)
De fondos:
45.16% (2 654.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 779
NZDCAD 728
AUDNZD 531
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 4.3K
NZDCAD 3.7K
AUDNZD 2.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 26K
NZDCAD 23K
AUDNZD -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +463.73 USD
Peor transacción: -140 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 57
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +861.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -487.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RadexMarkets-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Copiar

