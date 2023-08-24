El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RadexMarkets-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33 0.00 × 4 FusionMarkets-Demo 0.15 × 1101 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada