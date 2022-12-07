SegnaliSezioni
Salvatore Amato

TOP267 L3 Val

Salvatore Amato
0 recensioni
Affidabilità
156 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 90%
TopFXGlobal-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 687
Profit Trade:
1 212 (71.84%)
Loss Trade:
475 (28.16%)
Best Trade:
164.14 EUR
Worst Trade:
-80.52 EUR
Profitto lordo:
5 349.65 EUR (178 993 pips)
Perdita lorda:
-3 359.93 EUR (151 332 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (20.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
215.62 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
90.05%
Massimo carico di deposito:
94.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.22
Long Trade:
808 (47.90%)
Short Trade:
879 (52.10%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.18 EUR
Profitto medio:
4.41 EUR
Perdita media:
-7.07 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-320.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-320.14 EUR (8)
Crescita mensile:
1.02%
Previsione annuale:
12.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
320.14 EUR (13.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.35% (320.14 EUR)
Per equità:
92.42% (2 698.04 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD. 581
NZDCAD. 573
AUDNZD. 456
USDCAD. 57
GBPCHF. 19
GBPUSD. 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD. 654
NZDCAD. 910
AUDNZD. 561
USDCAD. 69
GBPCHF. 36
GBPUSD. 40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD. 7.2K
NZDCAD. 5.5K
AUDNZD. 13K
USDCAD. 181
GBPCHF. 1.7K
GBPUSD. 46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +164.14 EUR
Worst Trade: -81 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +20.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -320.14 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopFXGlobal-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

218
2025.07.20 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.14 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.20 03:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.27 02:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.06 06:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.28 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.26 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 10:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.02 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.08 14:31
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TOP267 L3 Val
30USD al mese
90%
0
0
USD
4.3K
EUR
156
100%
1 687
71%
90%
1.59
1.18
EUR
92%
1:500
