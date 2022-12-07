SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TOP267 L3 Val
Salvatore Amato

TOP267 L3 Val

Salvatore Amato
0 inceleme
Güvenilirlik
156 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 90%
TopFXGlobal-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 687
Kârla kapanan işlemler:
1 212 (71.84%)
Zararla kapanan işlemler:
475 (28.16%)
En iyi işlem:
164.14 EUR
En kötü işlem:
-80.52 EUR
Brüt kâr:
5 349.65 EUR (178 993 pips)
Brüt zarar:
-3 359.93 EUR (151 332 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (20.02 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
215.62 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
90.05%
Maks. mevduat yükü:
94.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.22
Alış işlemleri:
808 (47.90%)
Satış işlemleri:
879 (52.10%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.18 EUR
Ortalama kâr:
4.41 EUR
Ortalama zarar:
-7.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-320.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-320.14 EUR (8)
Aylık büyüme:
1.33%
Yıllık tahmin:
16.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
320.14 EUR (13.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.35% (320.14 EUR)
Varlığa göre:
92.42% (2 698.04 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD. 581
NZDCAD. 573
AUDNZD. 456
USDCAD. 57
GBPCHF. 19
GBPUSD. 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD. 654
NZDCAD. 910
AUDNZD. 561
USDCAD. 69
GBPCHF. 36
GBPUSD. 40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD. 7.2K
NZDCAD. 5.5K
AUDNZD. 13K
USDCAD. 181
GBPCHF. 1.7K
GBPUSD. 46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +164.14 EUR
En kötü işlem: -81 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +20.02 EUR
Maksimum ardışık zarar: -320.14 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopFXGlobal-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

218
İnceleme yok
2025.07.20 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.14 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.20 03:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.27 02:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.06 06:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.28 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.26 21:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 10:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.02 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.08 14:31
A large drawdown may occur on the account again
