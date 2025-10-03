QuotazioniSezioni
IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

95.40 USD 0.69 (0.73%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IJK ha avuto una variazione del 0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 95.21 e ad un massimo di 95.78.

Segui le dinamiche di iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IJK oggi?

Oggi le azioni iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF sono prezzate a 95.40. Viene scambiato all'interno di 95.21 - 95.78, la chiusura di ieri è stata 94.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IJK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF pagano dividendi?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF è attualmente valutato a 95.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IJK.

Come acquistare azioni IJK?

Puoi acquistare azioni iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF al prezzo attuale di 95.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 95.40 o 95.70, mentre 57 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IJK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IJK?

Investire in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 71.69 - 100.01 e il prezzo attuale 95.40. Molti confrontano -0.54% e 14.68% prima di effettuare ordini su 95.40 o 95.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IJK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

Il prezzo massimo di iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF nell'ultimo anno è stato 100.01. All'interno di 71.69 - 100.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 94.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

Il prezzo più basso di iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) nel corso dell'anno è stato 71.69. Confrontandolo con gli attuali 95.40 e 71.69 - 100.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IJK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IJK?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 94.71 e 4.62%.

Intervallo Giornaliero
95.21 95.78
Intervallo Annuale
71.69 100.01
Chiusura Precedente
94.71
Apertura
95.21
Bid
95.40
Ask
95.70
Minimo
95.21
Massimo
95.78
Volume
57
Variazione giornaliera
0.73%
Variazione Mensile
-0.54%
Variazione Semestrale
14.68%
Variazione Annuale
4.62%
