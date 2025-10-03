- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
Il tasso di cambio IJK ha avuto una variazione del 0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 95.21 e ad un massimo di 95.78.
Segui le dinamiche di iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IJK News
- Should iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) Be on Your Investing Radar?
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IJK oggi?
Oggi le azioni iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF sono prezzate a 95.40. Viene scambiato all'interno di 95.21 - 95.78, la chiusura di ieri è stata 94.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 57. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IJK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF pagano dividendi?
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF è attualmente valutato a 95.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IJK.
Come acquistare azioni IJK?
Puoi acquistare azioni iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF al prezzo attuale di 95.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 95.40 o 95.70, mentre 57 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IJK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IJK?
Investire in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 71.69 - 100.01 e il prezzo attuale 95.40. Molti confrontano -0.54% e 14.68% prima di effettuare ordini su 95.40 o 95.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IJK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
Il prezzo massimo di iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF nell'ultimo anno è stato 100.01. All'interno di 71.69 - 100.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 94.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
Il prezzo più basso di iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) nel corso dell'anno è stato 71.69. Confrontandolo con gli attuali 95.40 e 71.69 - 100.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IJK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IJK?
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 94.71 e 4.62%.
- Chiusura Precedente
- 94.71
- Apertura
- 95.21
- Bid
- 95.40
- Ask
- 95.70
- Minimo
- 95.21
- Massimo
- 95.78
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- 0.73%
- Variazione Mensile
- -0.54%
- Variazione Semestrale
- 14.68%
- Variazione Annuale
- 4.62%