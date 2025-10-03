- Visão do mercado
IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
A taxa do IJK para hoje mudou para 0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 95.21 e o mais alto foi 95.78.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IJK Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IJK hoje?
Hoje iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) está avaliado em 95.40. O instrumento é negociado dentro de 95.21 - 95.78, o fechamento de ontem foi 94.71, e o volume de negociação atingiu 57. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IJK em tempo real.
As ações de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF está avaliado em 95.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.62% e USD. Monitore os movimentos de IJK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IJK?
Você pode comprar ações de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) pelo preço atual 95.40. Ordens geralmente são executadas perto de 95.40 ou 95.70, enquanto 57 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IJK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IJK?
Investir em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF envolve considerar a faixa anual 71.69 - 100.01 e o preço atual 95.40. Muitos comparam -0.54% e 14.68% antes de enviar ordens em 95.40 ou 95.70. Estude as mudanças diárias de preço de IJK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
O maior preço de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) no último ano foi 100.01. As ações oscilaram bastante dentro de 71.69 - 100.01, e a comparação com 94.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
O menor preço de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) no ano foi 71.69. A comparação com o preço atual 95.40 e 71.69 - 100.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IJK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IJK?
No passado iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 94.71 e 4.62% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 94.71
- Open
- 95.21
- Bid
- 95.40
- Ask
- 95.70
- Low
- 95.21
- High
- 95.78
- Volume
- 57
- Mudança diária
- 0.73%
- Mudança mensal
- -0.54%
- Mudança de 6 meses
- 14.68%
- Mudança anual
- 4.62%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- -0.5%