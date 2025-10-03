CotaçõesSeções
Moedas / IJK
Voltar para Ações

IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

95.40 USD 0.69 (0.73%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IJK para hoje mudou para 0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 95.21 e o mais alto foi 95.78.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IJK Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IJK hoje?

Hoje iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) está avaliado em 95.40. O instrumento é negociado dentro de 95.21 - 95.78, o fechamento de ontem foi 94.71, e o volume de negociação atingiu 57. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IJK em tempo real.

As ações de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF está avaliado em 95.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.62% e USD. Monitore os movimentos de IJK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IJK?

Você pode comprar ações de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) pelo preço atual 95.40. Ordens geralmente são executadas perto de 95.40 ou 95.70, enquanto 57 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IJK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IJK?

Investir em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF envolve considerar a faixa anual 71.69 - 100.01 e o preço atual 95.40. Muitos comparam -0.54% e 14.68% antes de enviar ordens em 95.40 ou 95.70. Estude as mudanças diárias de preço de IJK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

O maior preço de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) no último ano foi 100.01. As ações oscilaram bastante dentro de 71.69 - 100.01, e a comparação com 94.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

O menor preço de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) no ano foi 71.69. A comparação com o preço atual 95.40 e 71.69 - 100.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IJK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IJK?

No passado iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 94.71 e 4.62% após os eventos corporativos.

Faixa diária
95.21 95.78
Faixa anual
71.69 100.01
Fechamento anterior
94.71
Open
95.21
Bid
95.40
Ask
95.70
Low
95.21
High
95.78
Volume
57
Mudança diária
0.73%
Mudança mensal
-0.54%
Mudança de 6 meses
14.68%
Mudança anual
4.62%
20 outubro, segunda-feira
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.3%
Prév.
-0.5%