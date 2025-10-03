KurseKategorien
IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

95.40 USD 0.69 (0.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IJK hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.21 bis zu einem Hoch von 95.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IJK heute?

Die Aktie von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) notiert heute bei 95.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 95.21 - 95.78 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 94.71 und das Handelsvolumen erreichte 57. Das Live-Chart von IJK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IJK Dividenden?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF wird derzeit mit 95.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IJK zu verfolgen.

Wie kaufe ich IJK-Aktien?

Sie können Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) zum aktuellen Kurs von 95.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 95.40 oder 95.70 platziert, während 57 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IJK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IJK-Aktien?

Bei einer Investition in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF müssen die jährliche Spanne 71.69 - 100.01 und der aktuelle Kurs 95.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.54% und 14.68%, bevor sie Orders zu 95.40 oder 95.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IJK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

Der höchste Kurs von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) im vergangenen Jahr lag bei 100.01. Innerhalb von 71.69 - 100.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 94.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) im Laufe des Jahres betrug 71.69. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 95.40 und der Spanne 71.69 - 100.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IJK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IJK statt?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 94.71 und 4.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
95.21 95.78
Jahresspanne
71.69 100.01
Vorheriger Schlusskurs
94.71
Eröffnung
95.21
Bid
95.40
Ask
95.70
Tief
95.21
Hoch
95.78
Volumen
57
Tagesänderung
0.73%
Monatsänderung
-0.54%
6-Monatsänderung
14.68%
Jahresänderung
4.62%
20 Oktober, Montag
14:00
USD
CB wirtschaftlicher Frühindikator m/m
Akt
Erw
-0.3%
Vorh
-0.5%