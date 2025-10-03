- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
Der Wechselkurs von IJK hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 95.21 bis zu einem Hoch von 95.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IJK News
- Should iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) Be on Your Investing Radar?
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IJK heute?
Die Aktie von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) notiert heute bei 95.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 95.21 - 95.78 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 94.71 und das Handelsvolumen erreichte 57. Das Live-Chart von IJK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IJK Dividenden?
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF wird derzeit mit 95.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IJK zu verfolgen.
Wie kaufe ich IJK-Aktien?
Sie können Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) zum aktuellen Kurs von 95.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 95.40 oder 95.70 platziert, während 57 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IJK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IJK-Aktien?
Bei einer Investition in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF müssen die jährliche Spanne 71.69 - 100.01 und der aktuelle Kurs 95.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.54% und 14.68%, bevor sie Orders zu 95.40 oder 95.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IJK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
Der höchste Kurs von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) im vergangenen Jahr lag bei 100.01. Innerhalb von 71.69 - 100.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 94.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) im Laufe des Jahres betrug 71.69. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 95.40 und der Spanne 71.69 - 100.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IJK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IJK statt?
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 94.71 und 4.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.71
- Eröffnung
- 95.21
- Bid
- 95.40
- Ask
- 95.70
- Tief
- 95.21
- Hoch
- 95.78
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- -0.54%
- 6-Monatsänderung
- 14.68%
- Jahresänderung
- 4.62%