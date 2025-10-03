КотировкиРазделы
Валюты / IJK
Назад в Рынок акций США

IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

95.40 USD 0.69 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IJK за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.21, а максимальная — 95.78.

Следите за динамикой iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IJK

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IJK сегодня?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) сегодня оценивается на уровне 95.40. Инструмент торгуется в пределах 95.21 - 95.78, вчерашнее закрытие составило 94.71, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IJK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF в настоящее время оценивается в 95.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.62% и USD. Отслеживайте движения IJK на графике в реальном времени.

Как купить акции IJK?

Вы можете купить акции iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) по текущей цене 95.40. Ордера обычно размещаются около 95.40 или 95.70, тогда как 57 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IJK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IJK?

Инвестирование в iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 71.69 - 100.01 и текущей цены 95.40. Многие сравнивают -0.54% и 14.68% перед размещением ордеров на 95.40 или 95.70. Изучайте ежедневные изменения цены IJK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

Самая высокая цена iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) за последний год составила 100.01. Акции заметно колебались в пределах 71.69 - 100.01, сравнение с 94.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

Самая низкая цена iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) за год составила 71.69. Сравнение с текущими 95.40 и 71.69 - 100.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IJK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IJK?

В прошлом iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.71 и 4.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
95.21 95.78
Годовой диапазон
71.69 100.01
Предыдущее закрытие
94.71
Open
95.21
Bid
95.40
Ask
95.70
Low
95.21
High
95.78
Объем
57
Дневное изменение
0.73%
Месячное изменение
-0.54%
6-месячное изменение
14.68%
Годовое изменение
4.62%
20 октября, понедельник
14:00
USD
Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
-0.5%