IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
Курс IJK за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.21, а максимальная — 95.78.
Следите за динамикой iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IJK
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IJK сегодня?
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) сегодня оценивается на уровне 95.40. Инструмент торгуется в пределах 95.21 - 95.78, вчерашнее закрытие составило 94.71, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IJK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF в настоящее время оценивается в 95.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.62% и USD. Отслеживайте движения IJK на графике в реальном времени.
Как купить акции IJK?
Вы можете купить акции iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) по текущей цене 95.40. Ордера обычно размещаются около 95.40 или 95.70, тогда как 57 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IJK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IJK?
Инвестирование в iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 71.69 - 100.01 и текущей цены 95.40. Многие сравнивают -0.54% и 14.68% перед размещением ордеров на 95.40 или 95.70. Изучайте ежедневные изменения цены IJK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
Самая высокая цена iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) за последний год составила 100.01. Акции заметно колебались в пределах 71.69 - 100.01, сравнение с 94.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
Самая низкая цена iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) за год составила 71.69. Сравнение с текущими 95.40 и 71.69 - 100.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IJK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IJK?
В прошлом iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 94.71 и 4.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 94.71
- Open
- 95.21
- Bid
- 95.40
- Ask
- 95.70
- Low
- 95.21
- High
- 95.78
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- -0.54%
- 6-месячное изменение
- 14.68%
- Годовое изменение
- 4.62%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- -0.5%