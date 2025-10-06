iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの現在の価格は95.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.95%やUSDにも注目します。IJKの動きはライブチャートで確認できます。

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFへの投資では、年間の値幅71.69 - 100.01と現在の95.70を考慮します。注文は多くの場合95.70や96.00で行われる前に、-0.23%や15.04%と比較されます。IJKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの株の最低値は？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF(IJK)の年間最安値は71.69でした。現在の95.70や71.69 - 100.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IJKの動きはライブチャートで確認できます。