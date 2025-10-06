クォートセクション
通貨 / IJK
IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

95.70 USD 0.99 (1.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IJKの今日の為替レートは、1.05%変化しました。日中、通貨は1あたり95.21の安値と95.85の高値で取引されました。

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IJK株の現在の価格は？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの株価は本日95.70です。95.21 - 95.85内で取引され、前日の終値は94.71、取引量は223に達しました。IJKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの株は配当を出しますか？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの現在の価格は95.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.95%やUSDにも注目します。IJKの動きはライブチャートで確認できます。

IJK株を買う方法は？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの株は現在95.70で購入可能です。注文は通常95.70または96.00付近で行われ、223や0.51%が市場の動きを示します。IJKの最新情報はライブチャートで確認できます。

IJK株に投資する方法は？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFへの投資では、年間の値幅71.69 - 100.01と現在の95.70を考慮します。注文は多くの場合95.70や96.00で行われる前に、-0.23%や15.04%と比較されます。IJKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの株の最高値は？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの過去1年の最高値は100.01でした。71.69 - 100.01内で株価は大きく変動し、94.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの株の最低値は？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF(IJK)の年間最安値は71.69でした。現在の95.70や71.69 - 100.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IJKの動きはライブチャートで確認できます。

IJKの株式分割はいつ行われましたか？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、94.71、4.95%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
95.21 95.85
1年のレンジ
71.69 100.01
以前の終値
94.71
始値
95.21
買値
95.70
買値
96.00
安値
95.21
高値
95.85
出来高
223
1日の変化
1.05%
1ヶ月の変化
-0.23%
6ヶ月の変化
15.04%
1年の変化
4.95%
