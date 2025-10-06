CotizacionesSecciones
IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

95.70 USD 0.99 (1.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IJK de hoy ha cambiado un 1.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 95.21, mientras que el máximo ha alcanzado 95.85.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IJK hoy?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) se evalúa hoy en 95.70. El instrumento se negocia dentro de 95.21 - 95.85; el cierre de ayer ha sido 94.71 y el volumen comercial ha alcanzado 223. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IJK en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF se evalúa actualmente en 95.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.95% y USD. Monitoree los movimientos de IJK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IJK?

Puede comprar acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) al precio actual de 95.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 95.70 o 96.00, mientras que 223 y 0.51% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IJK en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IJK?

Invertir en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 71.69 - 100.01 y el precio actual 95.70. Muchos comparan -0.23% y 15.04% antes de colocar órdenes en 95.70 o 96.00. Estudie los cambios diarios de precios de IJK en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

El precio más alto de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) en el último año ha sido 100.01. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 71.69 - 100.01, una comparación con 94.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?

El precio más bajo de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) para el año ha sido 71.69. La comparación con los actuales 95.70 y 71.69 - 100.01 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IJK en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IJK?

En el pasado, iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 94.71 y 4.95% después de las acciones corporativas.

Rango diario
95.21 95.85
Rango anual
71.69 100.01
Cierres anteriores
94.71
Open
95.21
Bid
95.70
Ask
96.00
Low
95.21
High
95.85
Volumen
223
Cambio diario
1.05%
Cambio mensual
-0.23%
Cambio a 6 meses
15.04%
Cambio anual
4.95%
