- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
El tipo de cambio de IJK de hoy ha cambiado un 1.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 95.21, mientras que el máximo ha alcanzado 95.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IJK News
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Should iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) Be on Your Investing Radar?
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IJK hoy?
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) se evalúa hoy en 95.70. El instrumento se negocia dentro de 95.21 - 95.85; el cierre de ayer ha sido 94.71 y el volumen comercial ha alcanzado 223. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IJK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF se evalúa actualmente en 95.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.95% y USD. Monitoree los movimientos de IJK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IJK?
Puede comprar acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) al precio actual de 95.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 95.70 o 96.00, mientras que 223 y 0.51% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IJK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IJK?
Invertir en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 71.69 - 100.01 y el precio actual 95.70. Muchos comparan -0.23% y 15.04% antes de colocar órdenes en 95.70 o 96.00. Estudie los cambios diarios de precios de IJK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
El precio más alto de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) en el último año ha sido 100.01. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 71.69 - 100.01, una comparación con 94.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF?
El precio más bajo de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) para el año ha sido 71.69. La comparación con los actuales 95.70 y 71.69 - 100.01 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IJK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IJK?
En el pasado, iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 94.71 y 4.95% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 94.71
- Open
- 95.21
- Bid
- 95.70
- Ask
- 96.00
- Low
- 95.21
- High
- 95.85
- Volumen
- 223
- Cambio diario
- 1.05%
- Cambio mensual
- -0.23%
- Cambio a 6 meses
- 15.04%
- Cambio anual
- 4.95%