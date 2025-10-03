CotationsSections
Devises / IJK
Retour à Actions

IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

95.40 USD 0.69 (0.73%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IJK a changé de 0.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 95.21 et à un maximum de 95.78.

Suivez la dynamique iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IJK Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IJK aujourd'hui ?

L'action iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF est cotée à 95.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 95.21 - 95.78, a clôturé hier à 94.71 et son volume d'échange a atteint 57. Le graphique en temps réel du cours de IJK présente ces mises à jour.

L'action iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF est actuellement valorisé à 95.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IJK.

Comment acheter des actions IJK ?

Vous pouvez acheter des actions iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF au cours actuel de 95.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 95.40 ou de 95.70, le 57 et le 0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IJK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IJK ?

Investir dans iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 71.69 - 100.01 et le prix actuel 95.40. Beaucoup comparent -0.54% et 14.68% avant de passer des ordres à 95.40 ou 95.70. Consultez le graphique du cours de IJK en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF l'année dernière était 100.01. Au cours de 71.69 - 100.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 94.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ?

Le cours le plus bas de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) sur l'année a été 71.69. Sa comparaison avec 95.40 et 71.69 - 100.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IJK sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IJK a-t-elle été divisée ?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 94.71 et 4.62% après les opérations sur titres.

Range quotidien
95.21 95.78
Range Annuel
71.69 100.01
Clôture Précédente
94.71
Ouverture
95.21
Bid
95.40
Ask
95.70
Plus Bas
95.21
Plus Haut
95.78
Volume
57
Changement quotidien
0.73%
Changement Mensuel
-0.54%
Changement à 6 Mois
14.68%
Changement Annuel
4.62%
20 octobre, lundi
14:00
USD
Indice CB économique de premier plan m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
-0.5%