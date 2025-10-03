- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
Le taux de change de IJK a changé de 0.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 95.21 et à un maximum de 95.78.
Suivez la dynamique iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IJK Nouvelles
- Should iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) Be on Your Investing Radar?
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IJK aujourd'hui ?
L'action iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF est cotée à 95.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 95.21 - 95.78, a clôturé hier à 94.71 et son volume d'échange a atteint 57. Le graphique en temps réel du cours de IJK présente ces mises à jour.
L'action iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF est actuellement valorisé à 95.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IJK.
Comment acheter des actions IJK ?
Vous pouvez acheter des actions iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF au cours actuel de 95.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 95.40 ou de 95.70, le 57 et le 0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IJK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IJK ?
Investir dans iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 71.69 - 100.01 et le prix actuel 95.40. Beaucoup comparent -0.54% et 14.68% avant de passer des ordres à 95.40 ou 95.70. Consultez le graphique du cours de IJK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF l'année dernière était 100.01. Au cours de 71.69 - 100.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 94.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ?
Le cours le plus bas de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) sur l'année a été 71.69. Sa comparaison avec 95.40 et 71.69 - 100.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IJK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IJK a-t-elle été divisée ?
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 94.71 et 4.62% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 94.71
- Ouverture
- 95.21
- Bid
- 95.40
- Ask
- 95.70
- Plus Bas
- 95.21
- Plus Haut
- 95.78
- Volume
- 57
- Changement quotidien
- 0.73%
- Changement Mensuel
- -0.54%
- Changement à 6 Mois
- 14.68%
- Changement Annuel
- 4.62%