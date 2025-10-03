IJK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi 95.40 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 95.21 - 95.78 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 94.71 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 57 değerine ulaştı. IJK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi şu anda 95.40 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.62% ve USD değerlerini izler. IJK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IJK hisse senedi nasıl alınır? iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisselerini şu anki 95.40 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 95.40 ve Ask 95.70 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 57 ve günlük değişim oranı 0.20% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IJK fiyat hareketlerini takip edin.

IJK hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 71.69 - 100.01 ve mevcut fiyatı 95.40 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 95.40 veya Ask 95.70 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.54% ve 6 aylık değişim oranı 14.68% değerlerini karşılaştırır. IJK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 100.01 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 71.69 - 100.01). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 94.71 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF performansını takip edin.

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 71.69 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 95.40 ve hareket ettiği yıllık aralık 71.69 - 100.01 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IJK fiyat hareketlerini izleyin.