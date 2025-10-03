KotasyonBölümler
IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

95.40 USD 0.69 (0.73%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IJK fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 95.21 ve Yüksek fiyatı olarak 95.78 aralığında işlem gördü.

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

IJK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi 95.40 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 95.21 - 95.78 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 94.71 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 57 değerine ulaştı. IJK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi şu anda 95.40 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.62% ve USD değerlerini izler. IJK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IJK hisse senedi nasıl alınır?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisselerini şu anki 95.40 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 95.40 ve Ask 95.70 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 57 ve günlük değişim oranı 0.20% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IJK fiyat hareketlerini takip edin.

IJK hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 71.69 - 100.01 ve mevcut fiyatı 95.40 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 95.40 veya Ask 95.70 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.54% ve 6 aylık değişim oranı 14.68% değerlerini karşılaştırır. IJK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 100.01 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 71.69 - 100.01). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 94.71 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF performansını takip edin.

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 71.69 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 95.40 ve hareket ettiği yıllık aralık 71.69 - 100.01 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IJK fiyat hareketlerini izleyin.

IJK hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 94.71 ve yıllık değişim oranı 4.62% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
95.21 95.78
Yıllık aralık
71.69 100.01
Önceki kapanış
94.71
Açılış
95.21
Satış
95.40
Alış
95.70
Düşük
95.21
Yüksek
95.78
Hacim
57
Günlük değişim
0.73%
Aylık değişim
-0.54%
6 aylık değişim
14.68%
Yıllık değişim
4.62%
20 Ekim, Pazartesi
14:00
USD
CB Öncü Ekonomik Endeks (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.3%
Önceki
-0.5%