IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

95.40 USD 0.69 (0.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IJK汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点95.21和高点95.78进行交易。

关注iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

IJK新闻

常见问题解答

IJK股票今天的价格是多少？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票今天的定价为95.40。它在95.21 - 95.78范围内交易，昨天的收盘价为94.71，交易量达到57。IJK的实时价格图表显示了这些更新。

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票是否支付股息？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF目前的价值为95.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.62%和USD。实时查看图表以跟踪IJK走势。

如何购买IJK股票？

您可以以95.40的当前价格购买iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票。订单通常设置在95.40或95.70附近，而57和0.20%显示市场活动。立即关注IJK的实时图表更新。

如何投资IJK股票？

投资iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF需要考虑年度范围71.69 - 100.01和当前价格95.40。许多人在以95.40或95.70下订单之前，会比较-0.54%和。实时查看IJK价格图表，了解每日变化。

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的最高价格是100.01。在71.69 - 100.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的绩效。

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票的最低价格是多少？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF（IJK）的最低价格为71.69。将其与当前的95.40和71.69 - 100.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IJK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IJK股票是什么时候拆分的？

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.71和4.62%中可见。

日范围
95.21 95.78
年范围
71.69 100.01
前一天收盘价
94.71
开盘价
95.21
卖价
95.40
买价
95.70
最低价
95.21
最高价
95.78
交易量
57
日变化
0.73%
月变化
-0.54%
6个月变化
14.68%
年变化
4.62%
