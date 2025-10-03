IJK: iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
今日IJK汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点95.21和高点95.78进行交易。
关注iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IJK新闻
常见问题解答
IJK股票今天的价格是多少？
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票今天的定价为95.40。它在95.21 - 95.78范围内交易，昨天的收盘价为94.71，交易量达到57。IJK的实时价格图表显示了这些更新。
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票是否支付股息？
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF目前的价值为95.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.62%和USD。实时查看图表以跟踪IJK走势。
如何购买IJK股票？
您可以以95.40的当前价格购买iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票。订单通常设置在95.40或95.70附近，而57和0.20%显示市场活动。立即关注IJK的实时图表更新。
如何投资IJK股票？
投资iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF需要考虑年度范围71.69 - 100.01和当前价格95.40。许多人在以95.40或95.70下订单之前，会比较-0.54%和。实时查看IJK价格图表，了解每日变化。
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的最高价格是100.01。在71.69 - 100.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的绩效。
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF股票的最低价格是多少？
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF（IJK）的最低价格为71.69。将其与当前的95.40和71.69 - 100.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IJK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IJK股票是什么时候拆分的？
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.71和4.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 94.71
- 开盘价
- 95.21
- 卖价
- 95.40
- 买价
- 95.70
- 最低价
- 95.21
- 最高价
- 95.78
- 交易量
- 57
- 日变化
- 0.73%
- 月变化
- -0.54%
- 6个月变化
- 14.68%
- 年变化
- 4.62%