Valute / FSHP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FSHP
10.65 USD 0.10 (0.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FSHP ha avuto una variazione del 0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.65 e ad un massimo di 10.65.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.65 10.65
Intervallo Annuale
10.03 10.65
- Chiusura Precedente
- 10.55
- Apertura
- 10.65
- Bid
- 10.65
- Ask
- 10.95
- Minimo
- 10.65
- Massimo
- 10.65
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.95%
- Variazione Mensile
- 0.85%
- Variazione Semestrale
- 2.70%
- Variazione Annuale
- 6.18%
21 settembre, domenica