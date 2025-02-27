- Panoramica
BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
Il tasso di cambio BZQ ha avuto una variazione del -1.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.83 e ad un massimo di 8.96.
Segui le dinamiche di ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BZQ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BZQ oggi?
Oggi le azioni ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped sono prezzate a 8.94. Viene scambiato all'interno di -1.87%, la chiusura di ieri è stata 9.11 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BZQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped pagano dividendi?
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped è attualmente valutato a 8.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -29.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BZQ.
Come acquistare azioni BZQ?
Puoi acquistare azioni ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped al prezzo attuale di 8.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.94 o 9.24, mentre 8 e 1.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BZQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BZQ?
Investire in ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped implica considerare l'intervallo annuale 8.83 - 19.72 e il prezzo attuale 8.94. Molti confrontano -14.61% e -36.69% prima di effettuare ordini su 8.94 o 9.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BZQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?
Il prezzo massimo di ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped nell'ultimo anno è stato 19.72. All'interno di 8.83 - 19.72, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.11 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?
Il prezzo più basso di ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) nel corso dell'anno è stato 8.83. Confrontandolo con gli attuali 8.94 e 8.83 - 19.72 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BZQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BZQ?
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.11 e -29.27%.
- Chiusura Precedente
- 9.11
- Apertura
- 8.83
- Bid
- 8.94
- Ask
- 9.24
- Minimo
- 8.83
- Massimo
- 8.96
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -1.87%
- Variazione Mensile
- -14.61%
- Variazione Semestrale
- -36.69%
- Variazione Annuale
- -29.27%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8