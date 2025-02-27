- Panorámica
BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
El tipo de cambio de BZQ de hoy ha cambiado un 0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.02, mientras que el máximo ha alcanzado 9.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BZQ News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BZQ hoy?
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) se evalúa hoy en 9.02. El instrumento se negocia dentro de 0.89%; el cierre de ayer ha sido 8.94 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BZQ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped se evalúa actualmente en 9.02. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -28.64% y USD. Monitoree los movimientos de BZQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BZQ?
Puede comprar acciones de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) al precio actual de 9.02. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.02 o 9.32, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BZQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BZQ?
Invertir en ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped implica tener en cuenta el rango anual 8.83 - 19.72 y el precio actual 9.02. Muchos comparan -13.85% y -36.12% antes de colocar órdenes en 9.02 o 9.32. Estudie los cambios diarios de precios de BZQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?
El precio más alto de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) en el último año ha sido 19.72. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.83 - 19.72, una comparación con 8.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?
El precio más bajo de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) para el año ha sido 8.83. La comparación con los actuales 9.02 y 8.83 - 19.72 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BZQ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BZQ?
En el pasado, ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.94 y -28.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 8.94
- Open
- 9.02
- Bid
- 9.02
- Ask
- 9.32
- Low
- 9.02
- High
- 9.02
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.89%
- Cambio mensual
- -13.85%
- Cambio a 6 meses
- -36.12%
- Cambio anual
- -28.64%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8