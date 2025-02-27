CotationsSections
BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

8.94 USD 0.17 (1.87%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BZQ a changé de -1.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.83 et à un maximum de 8.96.

Suivez la dynamique ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BZQ aujourd'hui ?

L'action ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped est cotée à 8.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.87%, a clôturé hier à 9.11 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de BZQ présente ces mises à jour.

L'action ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped verse-t-elle des dividendes ?

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped est actuellement valorisé à 8.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -29.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BZQ.

Comment acheter des actions BZQ ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped au cours actuel de 8.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 8.94 ou de 9.24, le 8 et le 1.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BZQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BZQ ?

Investir dans ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.83 - 19.72 et le prix actuel 8.94. Beaucoup comparent -14.61% et -36.69% avant de passer des ordres à 8.94 ou 9.24. Consultez le graphique du cours de BZQ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped ?

Le cours le plus élevé de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped l'année dernière était 19.72. Au cours de 8.83 - 19.72, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.11 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped ?

Le cours le plus bas de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) sur l'année a été 8.83. Sa comparaison avec 8.94 et 8.83 - 19.72 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BZQ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BZQ a-t-elle été divisée ?

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.11 et -29.27% après les opérations sur titres.

Range quotidien
8.83 8.96
Range Annuel
8.83 19.72
Clôture Précédente
9.11
Ouverture
8.83
Bid
8.94
Ask
9.24
Plus Bas
8.83
Plus Haut
8.96
Volume
8
Changement quotidien
-1.87%
Changement Mensuel
-14.61%
Changement à 6 Mois
-36.69%
Changement Annuel
-29.27%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8