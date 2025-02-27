- Übersicht
BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
Der Wechselkurs von BZQ hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.99 bis zu einem Hoch von 9.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BZQ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BZQ heute?
Die Aktie von ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) notiert heute bei 8.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.56% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.94 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von BZQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BZQ Dividenden?
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped wird derzeit mit 8.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -28.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BZQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BZQ-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) zum aktuellen Kurs von 8.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.99 oder 9.29 platziert, während 2 und -0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BZQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BZQ-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped müssen die jährliche Spanne 8.83 - 19.72 und der aktuelle Kurs 8.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -14.14% und -36.33%, bevor sie Orders zu 8.99 oder 9.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BZQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?
Der höchste Kurs von ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) im vergangenen Jahr lag bei 19.72. Innerhalb von 8.83 - 19.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?
Der niedrigste Kurs von ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) im Laufe des Jahres betrug 8.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.99 und der Spanne 8.83 - 19.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BZQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BZQ statt?
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.94 und -28.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.94
- Eröffnung
- 9.02
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Tief
- 8.99
- Hoch
- 9.02
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.56%
- Monatsänderung
- -14.14%
- 6-Monatsänderung
- -36.33%
- Jahresänderung
- -28.88%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8