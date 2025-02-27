报价部分
BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

9.02 USD 0.08 (0.89%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BZQ汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点9.02和高点9.02进行交易。

关注ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BZQ新闻

常见问题解答

BZQ股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped股票今天的定价为9.02。它在0.89%范围内交易，昨天的收盘价为8.94，交易量达到1。BZQ的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped股票是否支付股息？

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped目前的价值为9.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.64%和USD。实时查看图表以跟踪BZQ走势。

如何购买BZQ股票？

您可以以9.02的当前价格购买ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped股票。订单通常设置在9.02或9.32附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BZQ的实时图表更新。

如何投资BZQ股票？

投资ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped需要考虑年度范围8.83 - 19.72和当前价格9.02。许多人在以9.02或9.32下订单之前，会比较-13.85%和。实时查看BZQ价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped的最高价格是19.72。在8.83 - 19.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped的绩效。

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped（BZQ）的最低价格为8.83。将其与当前的9.02和8.83 - 19.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BZQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BZQ股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.94和-28.64%中可见。

日范围
9.02 9.02
年范围
8.83 19.72
前一天收盘价
8.94
开盘价
9.02
卖价
9.02
买价
9.32
最低价
9.02
最高价
9.02
交易量
1
日变化
0.89%
月变化
-13.85%
6个月变化
-36.12%
年变化
-28.64%
