BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

9.02 USD 0.08 (0.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BZQの今日の為替レートは、0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり9.02の安値と9.02の高値で取引されました。

ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BZQ株の現在の価格は？

ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの株価は本日9.02です。0.89%内で取引され、前日の終値は8.94、取引量は1に達しました。BZQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの株は配当を出しますか？

ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの現在の価格は9.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は-28.64%やUSDにも注目します。BZQの動きはライブチャートで確認できます。

BZQ株を買う方法は？

ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの株は現在9.02で購入可能です。注文は通常9.02または9.32付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BZQの最新情報はライブチャートで確認できます。

BZQ株に投資する方法は？

ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedへの投資では、年間の値幅8.83 - 19.72と現在の9.02を考慮します。注文は多くの場合9.02や9.32で行われる前に、-13.85%や-36.12%と比較されます。BZQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの株の最高値は？

ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの過去1年の最高値は19.72でした。8.83 - 19.72内で株価は大きく変動し、8.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの株の最低値は？

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped(BZQ)の年間最安値は8.83でした。現在の9.02や8.83 - 19.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BZQの動きはライブチャートで確認できます。

BZQの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、8.94、-28.64%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.02 9.02
1年のレンジ
8.83 19.72
以前の終値
8.94
始値
9.02
買値
9.02
買値
9.32
安値
9.02
高値
9.02
出来高
1
1日の変化
0.89%
1ヶ月の変化
-13.85%
6ヶ月の変化
-36.12%
1年の変化
-28.64%
