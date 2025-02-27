- 概要
BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
BZQの今日の為替レートは、0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり9.02の安値と9.02の高値で取引されました。
ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BZQ News
よくあるご質問
BZQ株の現在の価格は？
ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの株価は本日9.02です。0.89%内で取引され、前日の終値は8.94、取引量は1に達しました。BZQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの株は配当を出しますか？
ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの現在の価格は9.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は-28.64%やUSDにも注目します。BZQの動きはライブチャートで確認できます。
BZQ株を買う方法は？
ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの株は現在9.02で購入可能です。注文は通常9.02または9.32付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BZQの最新情報はライブチャートで確認できます。
BZQ株に投資する方法は？
ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedへの投資では、年間の値幅8.83 - 19.72と現在の9.02を考慮します。注文は多くの場合9.02や9.32で行われる前に、-13.85%や-36.12%と比較されます。BZQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの株の最高値は？
ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの過去1年の最高値は19.72でした。8.83 - 19.72内で株価は大きく変動し、8.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedの株の最低値は？
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped(BZQ)の年間最安値は8.83でした。現在の9.02や8.83 - 19.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BZQの動きはライブチャートで確認できます。
BZQの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares UltraShort MSCI Brazil Cappedは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、8.94、-28.64%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 8.94
- 始値
- 9.02
- 買値
- 9.02
- 買値
- 9.32
- 安値
- 9.02
- 高値
- 9.02
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.89%
- 1ヶ月の変化
- -13.85%
- 6ヶ月の変化
- -36.12%
- 1年の変化
- -28.64%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8