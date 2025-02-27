- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
Курс BZQ за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.83, а максимальная — 8.96.
Следите за динамикой ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BZQ
- Global Economic Outlook: September 2025
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Global Economic Outlook: August 2025
- Brazil’s Realignment: From Economic Stagnation To Strategic Relevance
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- Global Economic Outlook: July 2025
- Assessing Rate Cut Potential For Brazil And Mexico
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Letters From America: Trump’s Tariff Saga Continues
- Letter Day Brings Back The Spirit Of Liberation Day
- Brazil: A Rare Bright Spot In A Turbulent Global Market
- Brazilian Equities: A Market In Transition
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Brazil scales back on financial transaction tax, hikes taxes on online betting
- Market Reaction To Liberation Day - This Is Just The Beginning
- Global Employment Falls, Developed World Job Losses Highest Since July 2020
- Tariff Tremors: The Global Impact Of U.S. Trade Policies
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BZQ сегодня?
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) сегодня оценивается на уровне 8.94. Инструмент торгуется в пределах -1.87%, вчерашнее закрытие составило 9.11, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BZQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped в настоящее время оценивается в 8.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -29.27% и USD. Отслеживайте движения BZQ на графике в реальном времени.
Как купить акции BZQ?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) по текущей цене 8.94. Ордера обычно размещаются около 8.94 или 9.24, тогда как 8 и 1.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BZQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BZQ?
Инвестирование в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped предполагает учет годового диапазона 8.83 - 19.72 и текущей цены 8.94. Многие сравнивают -14.61% и -36.69% перед размещением ордеров на 8.94 или 9.24. Изучайте ежедневные изменения цены BZQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?
Самая высокая цена ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) за последний год составила 19.72. Акции заметно колебались в пределах 8.83 - 19.72, сравнение с 9.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?
Самая низкая цена ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) за год составила 8.83. Сравнение с текущими 8.94 и 8.83 - 19.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BZQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BZQ?
В прошлом ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.11 и -29.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.11
- Open
- 8.83
- Bid
- 8.94
- Ask
- 9.24
- Low
- 8.83
- High
- 8.96
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -1.87%
- Месячное изменение
- -14.61%
- 6-месячное изменение
- -36.69%
- Годовое изменение
- -29.27%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8