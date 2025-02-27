КотировкиРазделы
BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

8.94 USD 0.17 (1.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BZQ за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.83, а максимальная — 8.96.

Следите за динамикой ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BZQ сегодня?

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) сегодня оценивается на уровне 8.94. Инструмент торгуется в пределах -1.87%, вчерашнее закрытие составило 9.11, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BZQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped в настоящее время оценивается в 8.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -29.27% и USD. Отслеживайте движения BZQ на графике в реальном времени.

Как купить акции BZQ?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) по текущей цене 8.94. Ордера обычно размещаются около 8.94 или 9.24, тогда как 8 и 1.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BZQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BZQ?

Инвестирование в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped предполагает учет годового диапазона 8.83 - 19.72 и текущей цены 8.94. Многие сравнивают -14.61% и -36.69% перед размещением ордеров на 8.94 или 9.24. Изучайте ежедневные изменения цены BZQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?

Самая высокая цена ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) за последний год составила 19.72. Акции заметно колебались в пределах 8.83 - 19.72, сравнение с 9.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?

Самая низкая цена ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) за год составила 8.83. Сравнение с текущими 8.94 и 8.83 - 19.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BZQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BZQ?

В прошлом ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.11 и -29.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.83 8.96
Годовой диапазон
8.83 19.72
Предыдущее закрытие
9.11
Open
8.83
Bid
8.94
Ask
9.24
Low
8.83
High
8.96
Объем
8
Дневное изменение
-1.87%
Месячное изменение
-14.61%
6-месячное изменение
-36.69%
Годовое изменение
-29.27%
