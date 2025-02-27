CotaçõesSeções
BZQ: ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

8.99 USD 0.05 (0.56%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BZQ para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.99 e o mais alto foi 9.02.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BZQ hoje?

Hoje ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) está avaliado em 8.99. O instrumento é negociado dentro de 0.56%, o fechamento de ontem foi 8.94, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BZQ em tempo real.

As ações de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped pagam dividendos?

Atualmente ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped está avaliado em 8.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -28.88% e USD. Monitore os movimentos de BZQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BZQ?

Você pode comprar ações de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) pelo preço atual 8.99. Ordens geralmente são executadas perto de 8.99 ou 9.29, enquanto 2 e -0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BZQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BZQ?

Investir em ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped envolve considerar a faixa anual 8.83 - 19.72 e o preço atual 8.99. Muitos comparam -14.14% e -36.33% antes de enviar ordens em 8.99 ou 9.29. Estude as mudanças diárias de preço de BZQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?

O maior preço de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) no último ano foi 19.72. As ações oscilaram bastante dentro de 8.83 - 19.72, e a comparação com 8.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped?

O menor preço de ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) no ano foi 8.83. A comparação com o preço atual 8.99 e 8.83 - 19.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BZQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BZQ?

No passado ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.94 e -28.88% após os eventos corporativos.

Faixa diária
8.99 9.02
Faixa anual
8.83 19.72
Fechamento anterior
8.94
Open
9.02
Bid
8.99
Ask
9.29
Low
8.99
High
9.02
Volume
2
Mudança diária
0.56%
Mudança mensal
-14.14%
Mudança de 6 meses
-36.33%
Mudança anual
-28.88%
