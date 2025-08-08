Valute / AAON
AAON: AAON Inc
91.56 USD 2.92 (3.29%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AAON ha avuto una variazione del 3.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.16 e ad un massimo di 92.57.
Segui le dinamiche di AAON Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
89.16 92.57
Intervallo Annuale
68.98 144.07
- Chiusura Precedente
- 88.64
- Apertura
- 90.00
- Bid
- 91.56
- Ask
- 91.86
- Minimo
- 89.16
- Massimo
- 92.57
- Volume
- 5.140 K
- Variazione giornaliera
- 3.29%
- Variazione Mensile
- 13.30%
- Variazione Semestrale
- 17.54%
- Variazione Annuale
- -14.61%
20 settembre, sabato