AAON: AAON Inc

91.56 USD 2.92 (3.29%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AAON ha avuto una variazione del 3.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.16 e ad un massimo di 92.57.

Segui le dinamiche di AAON Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
89.16 92.57
Intervallo Annuale
68.98 144.07
Chiusura Precedente
88.64
Apertura
90.00
Bid
91.56
Ask
91.86
Minimo
89.16
Massimo
92.57
Volume
5.140 K
Variazione giornaliera
3.29%
Variazione Mensile
13.30%
Variazione Semestrale
17.54%
Variazione Annuale
-14.61%
20 settembre, sabato