통화 / AAON
AAON: AAON Inc
91.56 USD 2.92 (3.29%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AAON 환율이 오늘 3.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 89.16이고 고가는 92.57이었습니다.
AAON Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AAON News
일일 변동 비율
89.16 92.57
년간 변동
68.98 144.07
- 이전 종가
- 88.64
- 시가
- 90.00
- Bid
- 91.56
- Ask
- 91.86
- 저가
- 89.16
- 고가
- 92.57
- 볼륨
- 5.140 K
- 일일 변동
- 3.29%
- 월 변동
- 13.30%
- 6개월 변동
- 17.54%
- 년간 변동율
- -14.61%
