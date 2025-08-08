Dövizler / AAON
AAON: AAON Inc
91.56 USD 2.92 (3.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AAON fiyatı bugün 3.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.16 ve Yüksek fiyatı olarak 92.57 aralığında işlem gördü.
AAON Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
89.16 92.57
Yıllık aralık
68.98 144.07
- Önceki kapanış
- 88.64
- Açılış
- 90.00
- Satış
- 91.56
- Alış
- 91.86
- Düşük
- 89.16
- Yüksek
- 92.57
- Hacim
- 5.140 K
- Günlük değişim
- 3.29%
- Aylık değişim
- 13.30%
- 6 aylık değişim
- 17.54%
- Yıllık değişim
- -14.61%
21 Eylül, Pazar