КотировкиРазделы
Валюты / AAON
Назад в Рынок акций США

AAON: AAON Inc

83.99 USD 0.49 (0.59%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AAON за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.98, а максимальная — 84.26.

Следите за динамикой AAON Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AAON

Дневной диапазон
81.98 84.26
Годовой диапазон
68.98 144.07
Предыдущее закрытие
83.50
Open
83.89
Bid
83.99
Ask
84.29
Low
81.98
High
84.26
Объем
2.629 K
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
3.94%
6-месячное изменение
7.82%
Годовое изменение
-21.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.