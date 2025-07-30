Валюты / AAON
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AAON: AAON Inc
83.99 USD 0.49 (0.59%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AAON за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.98, а максимальная — 84.26.
Следите за динамикой AAON Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AAON
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- AAON: A Secular Growth Play Facing Current Challenges
- AAON: Impacted By Operational Challenges (NASDAQ:AAON)
- AAON declares quarterly dividend of $0.10 per share
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- AAON stock maintains Outperform rating at William Blair despite ERP issues
- Company News for Aug 12, 2025
- DA Davidson lowers AAON stock price target to $105 on internal inefficiencies
- AAON, Inc. (AAON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AAON Data Center Sales Boost Backlog
- AAON (AAON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Earnings call transcript: AAON Inc. Q2 2025 results miss expectations, stock tumbles
- Aaon stock hits 52-week low at 62.65 USD
- Aaon (AAON) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Aaon Posts 65 Percent EPS Drop in Q2
- AAON earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- AAON Q2 2025 slides: ERP challenges drive profit decline, backlog suggests recovery
- AAON shares tumble over 14% as ERP rollout disrupts operations, misses estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Construction Partners (ROAD) Misses Q3 Earnings Estimates
- Trane Technologies (TT) Tops Q2 Earnings Estimates
Дневной диапазон
81.98 84.26
Годовой диапазон
68.98 144.07
- Предыдущее закрытие
- 83.50
- Open
- 83.89
- Bid
- 83.99
- Ask
- 84.29
- Low
- 81.98
- High
- 84.26
- Объем
- 2.629 K
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 3.94%
- 6-месячное изменение
- 7.82%
- Годовое изменение
- -21.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.