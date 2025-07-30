Currencies / AAON
AAON: AAON Inc
82.07 USD 1.43 (1.71%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
AAON exchange rate has changed by -1.71% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 81.98 and at a high of 83.89.
Follow AAON Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
AAON News
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- AAON: A Secular Growth Play Facing Current Challenges
- AAON: Impacted By Operational Challenges (NASDAQ:AAON)
- AAON declares quarterly dividend of $0.10 per share
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- AAON stock maintains Outperform rating at William Blair despite ERP issues
- Company News for Aug 12, 2025
- DA Davidson lowers AAON stock price target to $105 on internal inefficiencies
- AAON, Inc. (AAON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AAON Data Center Sales Boost Backlog
- AAON (AAON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Earnings call transcript: AAON Inc. Q2 2025 results miss expectations, stock tumbles
- Aaon stock hits 52-week low at 62.65 USD
- Aaon (AAON) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Aaon Posts 65 Percent EPS Drop in Q2
- AAON earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- AAON Q2 2025 slides: ERP challenges drive profit decline, backlog suggests recovery
- AAON shares tumble over 14% as ERP rollout disrupts operations, misses estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Construction Partners (ROAD) Misses Q3 Earnings Estimates
- Trane Technologies (TT) Tops Q2 Earnings Estimates
Daily Range
81.98 83.89
Year Range
68.98 144.07
- Previous Close
- 83.50
- Open
- 83.89
- Bid
- 82.07
- Ask
- 82.37
- Low
- 81.98
- High
- 83.89
- Volume
- 1.327 K
- Daily Change
- -1.71%
- Month Change
- 1.56%
- 6 Months Change
- 5.35%
- Year Change
- -23.46%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%