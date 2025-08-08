Devises / AAON
AAON: AAON Inc
91.56 USD 2.92 (3.29%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AAON a changé de 3.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.16 et à un maximum de 92.57.
Suivez la dynamique AAON Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
89.16 92.57
Range Annuel
68.98 144.07
- Clôture Précédente
- 88.64
- Ouverture
- 90.00
- Bid
- 91.56
- Ask
- 91.86
- Plus Bas
- 89.16
- Plus Haut
- 92.57
- Volume
- 5.140 K
- Changement quotidien
- 3.29%
- Changement Mensuel
- 13.30%
- Changement à 6 Mois
- 17.54%
- Changement Annuel
- -14.61%
20 septembre, samedi