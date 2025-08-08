CotationsSections
Devises / AAON
Retour à Actions

AAON: AAON Inc

91.56 USD 2.92 (3.29%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AAON a changé de 3.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.16 et à un maximum de 92.57.

Suivez la dynamique AAON Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AAON Nouvelles

Range quotidien
89.16 92.57
Range Annuel
68.98 144.07
Clôture Précédente
88.64
Ouverture
90.00
Bid
91.56
Ask
91.86
Plus Bas
89.16
Plus Haut
92.57
Volume
5.140 K
Changement quotidien
3.29%
Changement Mensuel
13.30%
Changement à 6 Mois
17.54%
Changement Annuel
-14.61%
20 septembre, samedi