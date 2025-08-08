Währungen / AAON
AAON: AAON Inc
88.64 USD 8.12 (10.08%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAON hat sich für heute um 10.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.44 bis zu einem Hoch von 88.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die AAON Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
81.44 88.88
Jahresspanne
68.98 144.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.52
- Eröffnung
- 84.53
- Bid
- 88.64
- Ask
- 88.94
- Tief
- 81.44
- Hoch
- 88.88
- Volumen
- 3.990 K
- Tagesänderung
- 10.08%
- Monatsänderung
- 9.69%
- 6-Monatsänderung
- 13.79%
- Jahresänderung
- -17.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K