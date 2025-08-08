KurseKategorien
AAON: AAON Inc

88.64 USD 8.12 (10.08%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AAON hat sich für heute um 10.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.44 bis zu einem Hoch von 88.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die AAON Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
81.44 88.88
Jahresspanne
68.98 144.07
Vorheriger Schlusskurs
80.52
Eröffnung
84.53
Bid
88.64
Ask
88.94
Tief
81.44
Hoch
88.88
Volumen
3.990 K
Tagesänderung
10.08%
Monatsänderung
9.69%
6-Monatsänderung
13.79%
Jahresänderung
-17.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K