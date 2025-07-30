货币 / AAON
AAON: AAON Inc
82.37 USD 1.62 (1.93%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AAON汇率已更改-1.93%。当日，交易品种以低点82.35和高点83.49进行交易。
关注AAON Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
82.35 83.49
年范围
68.98 144.07
- 前一天收盘价
- 83.99
- 开盘价
- 83.36
- 卖价
- 82.37
- 买价
- 82.67
- 最低价
- 82.35
- 最高价
- 83.49
- 交易量
- 209
- 日变化
- -1.93%
- 月变化
- 1.93%
- 6个月变化
- 5.74%
- 年变化
- -23.18%
