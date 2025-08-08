クォートセクション
AAON: AAON Inc

88.64 USD 8.12 (10.08%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AAONの今日の為替レートは、10.08%変化しました。日中、通貨は1あたり81.44の安値と88.88の高値で取引されました。

AAON Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
81.44 88.88
1年のレンジ
68.98 144.07
以前の終値
80.52
始値
84.53
買値
88.64
買値
88.94
安値
81.44
高値
88.88
出来高
3.990 K
1日の変化
10.08%
1ヶ月の変化
9.69%
6ヶ月の変化
13.79%
1年の変化
-17.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K