通貨 / AAON
AAON: AAON Inc
88.64 USD 8.12 (10.08%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AAONの今日の為替レートは、10.08%変化しました。日中、通貨は1あたり81.44の安値と88.88の高値で取引されました。
AAON Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAON News
1日のレンジ
81.44 88.88
1年のレンジ
68.98 144.07
- 以前の終値
- 80.52
- 始値
- 84.53
- 買値
- 88.64
- 買値
- 88.94
- 安値
- 81.44
- 高値
- 88.88
- 出来高
- 3.990 K
- 1日の変化
- 10.08%
- 1ヶ月の変化
- 9.69%
- 6ヶ月の変化
- 13.79%
- 1年の変化
- -17.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K