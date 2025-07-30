Moedas / AAON
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AAON: AAON Inc
82.05 USD 1.53 (1.90%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AAON para hoje mudou para 1.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 81.44 e o mais alto foi 85.00.
Veja a dinâmica do par de moedas AAON Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAON Notícias
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- AAON: A Secular Growth Play Facing Current Challenges
- AAON: Impacted By Operational Challenges (NASDAQ:AAON)
- AAON declares quarterly dividend of $0.10 per share
- Mercury Systems Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Green Dot, Arcturus Therapeutics And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - AAON (NASDAQ:AAON), American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- AAON stock maintains Outperform rating at William Blair despite ERP issues
- Company News for Aug 12, 2025
- DA Davidson lowers AAON stock price target to $105 on internal inefficiencies
- AAON, Inc. (AAON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- AAON Data Center Sales Boost Backlog
- AAON (AAON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Earnings call transcript: AAON Inc. Q2 2025 results miss expectations, stock tumbles
- Aaon stock hits 52-week low at 62.65 USD
- Aaon (AAON) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Aaon Posts 65 Percent EPS Drop in Q2
- AAON earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- AAON Q2 2025 slides: ERP challenges drive profit decline, backlog suggests recovery
- AAON shares tumble over 14% as ERP rollout disrupts operations, misses estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Construction Partners (ROAD) Misses Q3 Earnings Estimates
- Trane Technologies (TT) Tops Q2 Earnings Estimates
Faixa diária
81.44 85.00
Faixa anual
68.98 144.07
- Fechamento anterior
- 80.52
- Open
- 84.53
- Bid
- 82.05
- Ask
- 82.35
- Low
- 81.44
- High
- 85.00
- Volume
- 210
- Mudança diária
- 1.90%
- Mudança mensal
- 1.53%
- Mudança de 6 meses
- 5.33%
- Mudança anual
- -23.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh