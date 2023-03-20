Liberty M4

Liberty è un EA multivaluta molto avanzato che per ora è perfettamente in grado di scambiare fino a 9 diversi simboli di valuta: NZDJPY, EURNZD, GBPCHF, CHFJPY, EURCHF, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD e NZDUSD. Tutti questi simboli sono stati scelti con cura dopo mesi di mesi di test avanti e indietro. È completamente automatizzato e una volta collegato al grafico NZDJPY H1 può funzionare da solo. Non c'è bisogno di file set aggiuntivi perché le impostazioni predefinite. Proprio come il mio precedente EA - Big Bang - questo si basa su una serie di strumenti che ho sviluppato da zero ma a differenza dell'altro, questo segue sia il Trend Trading che cerca anche di trovare il giusto slancio per le inversioni di tendenza che nel complesso ti danno due strategie in un unico Expert Advisor.





Come eseguirlo





Per ottenere i migliori risultati di trading da tutti e 9 i simboli disponibili, devi allegare Liberty al grafico NZDJPY H1









Ingressi





Anche se puoi personalizzare molti degli input, ti consiglio vivamente di lasciarli così come sono. Ho trascorso parecchi mesi molto lunghi sui test e le impostazioni predefinite sono le migliori





MT4 o MT5





Sono identici, quindi sta a te decidere quale versione scegliere. Ti consiglio comunque di utilizzare un conto ECN di un broker affidabile con una leva minima di 1:100