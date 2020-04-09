EA Gold MFI

EA. All trades have fixed Stop Loss.

Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD.

The settings have been optimized and simplified for users.

Settings: 

 OrderBuy  = true                                                           
 OrderSell  = true
 Magic  = 1
 LotBuy  = 0.01
 LotSell  = 0.01
 Profit  = 1
 SL  = 10000*Point
 Step  = 1
 Martingale  = 1.5
 Period_MFI  = 14
 Max_MFI  = 80
 Min_MFI  = 20
 MaxOrederBuy  = 50
 MaxOrederSell  = 50


If You need help, You can direct message me.


Prodotti consigliati
EA Gold Stochastic
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                             OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  Kperiod  = 5  Dperiod   = 3  Slowing   = 3  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell  = 50 If You need help, You can direct message me.
Onrex IV Premium
Lee Teik Hong
Experts
Expert Advisor The Onrex IV Premium uses intraday breakout with RSI levels to execute trade. Positions are opened in accordance with the chosen risk and capital management regime: lot size corresponding to account balance and fixed lot. It's a trading tool that be used to enhance your manual trading skill and Auto-Trading Expert Advisor also. Don't worry if your trades goes in the wrong direction, ONREX IV will take over and try to manage and control your risk management. ONREX IV offers a tra
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
EA Gold Parabolic SAR
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                             OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  Step_SAR  = 0.02  Maximum_SAR   = 0.2  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell  = 50 If You need help, You can direct message me.
EA Gold MACD
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                                                               OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 2  Martingale  = 1.5  Fast_ema_period  = 12  Slow_ema_period   = 26  Signal_period   = 9  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT4 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%. Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX), Indice del canale delle materie prime (CCI), Candele classiche Heiken Ashi, Media mobile, Media
EA Gold Alligator
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                             OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  Jaw_period  = 13  Jaw_shift   = 8  Teeth_period   = 8  Teeth_shift   = 5  Lips_period   = 5  Lips_shift   = 3  MaxOrederBuy  = 50  MaxO
EA Gold CCI
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                             OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  Period_CCI  = 12  Max_CCI   = 100  Min_CCI   = 100  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell  = 50 If You need help, You can direct message m
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Exotic Adv
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Reiona
Ubaidillah
Experts
Reiona is an Expert Advisor (EA) that build based on martingale and hedging method. The main idea is place buy and sell in parallel, save the unprofitable positions with martingale, and keep the profit during trade with hedging. The RSI, iClose, iHighest and iLowest indicators are used for entries. The highest and lowest prices are to indicate the range of new orders, where the next order, with same type must be higher than 75% of difference between this lowest and highest prices. When the bu
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
AW Bollinger Bands EA
AW Trading Software Limited
5 (4)
Experts
Robot di trading completamente automatizzato basato sui segnali dell'indicatore standard delle bande di Bollinger. L'EA ha funzioni integrate per il calcolo automatico del lotto e un sistema di trailing intelligente. Quando il mercato si muove nella direzione opposta, viene applicato un sistema di media degli ordini pendenti Vantaggi: Sistema completamente automatizzato Parametri dell'indicatore personalizzabili Calcolo automatico del lotto integrato Configurazione intuitiva Impostazione del m
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
GoldenHawk Mt4
Van Thuan Le
Experts
GoldenHawk EA is an Expert Advisor developed for trading gold (XAU/USD). It combines multiple strategies, including Price Action and technical indicators such as Moving Average, Bollinger Bands, and Parabolic SAR, to support trend analysis and entry point identification. EA Setup Details  Working trading pairs: XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $200 Min leverage 1:100  Works with any broker, though an ECN broker is recommended
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Virtual Scalper
Gennady Kuznetsov
Experts
Virtual Scalper - the most safe for your deposit the automated adviser. Not martingale. EA uses unique innovative algorithm of an input in the transaction, based on the virtual pending orders. EA is adapted on trade on high-volatile market and economic news. Thus EA is not included into the transaction at raised spread. Minimum deposit for trade 100$ For trade the broker with low spread (from 0 - to 10 on a 5-sign) is used ECN. Pairs GBPUSD, EURUSD, USDJPY.  Timeframe M1 - M5. Parametrs:  Stoplo
EA Spectr
Fanur Galamov
4.9 (20)
Experts
Only 1 copy left for $149. Next price --> $199 EA Spectr is an automated professional multi-currency expert advisor that designed for long-term profitable trading. The EA continuously controls price movements and makes accurate trades based on market patterns, trend and technical indicators. The Ea contains a flexible news filter, high spread protection, separate time and days trading filters and allows to work with automatic and fixed trading lots. Each Ea trade is covered by stop loss and tak
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Experts
Stufic is a result of the long way of development. It was created for use in the management of capital of trading groups. The main idea is to preserve capital through unexpected fluctuations of the markets. It is one of the system that can perform on 90% of currency pairs. It's a participant on World Cup Trading Championship 2016 with real 10K USD. Stufic was also between top five traders in real money contest organized by Fidelis Capital (November 2015, Gain +48%). Why should you have to choos
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
Experts
This EA will help you to automatically put stop loss and take profit for all your orders. Stop loss point and take profit points can be selected in the tab of the input parameters. You can specify three symbols with SL and TP values (you can see symbol1 , symbol2 ... in the input tab below). The EA performs checks. If a new order with symbol1 appears, it puts SL and TP with stoploss1 and takeprofit1 values (in points). If a new order with symbol2 appears, it puts SL and TP with stoploss2 and tak
Trading for Living
Chusnul Mubarok
Experts
MODIFIER V.11 The EA Modifier is based on the Pending Position (PPS) strategy and highly sophisticated secret trading algorithms. The Modifier EA strategy is a combination of secret custom indicators,Candlestick Patterns, Trend Lines, Support & Resistance (Price Action) levels and the most important secret trading algorithms mentioned above. Modifier is a unique and sophisticated EA, can receive and forward manual orders that you send via gadgets and home PCs, anti-floating (if floating occurs
Lucky Cat
Hoang Linh Luc
Experts
LUCKY CAT - VINABOT - BASE ON TRUST Introduction to the "Lucky Cat" bot: it is a safe and stable bot, with high reliability and TP/SL functionality. It also has the ability to send signals to a Telegram channel. Buy $5000 with a source code file, including lifetime after-sales service and upgrades when new versions are available. Thank you.  I hope we can cooperate.
EA Gold MA
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                                                               OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 2  SL  = 20000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  MA1  = 100  MA2   = 200  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell  = 50 If You need help, You can direct mes
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Experts
[EA] MECHANIC is a MetaTrader (MT4) Expert Advisor designed for use with three basic currency pairs EURUSD, GBPUSD and AUDUSD. With individual settings, it can work very well on any currency pair as well. The EA implements complete, fully functional and exact mechanical trading strategy, with no place for emotions. It is based on standard MT4 indicators "Bollinger Bands" and "Parabolic SAR". The strategy is working on Timeframe M5 only. It is very easy to set up and supervise. Features It can b
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Experts
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno.  Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali!  È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io!   Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui.  Fai attenzione ai truffatori e non comprare a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PIÙ DI 4 ANNI DI RISULTATI COMMERCIALI IN DIRETTA GIÀ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NUOVA PROMO: Solo poche copie disponibili a 349$ Prossimo prezzo: 449$ Ottieni 1 EA gratis! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combo Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !!   LEGGERE LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'EA!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Altri risultati live   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanc
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 5 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede elevata precisione, un'analisi accurata e una gestione del rischio estremamente efficace. Il Javier Gold Scalper è stato sviluppato proprio per integrare ques
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy GOLD Scalper PRO with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $137 (Regular Price: $447) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by th
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Presentazione di Algo Gold EA, un consulente esperto sofisticato e a basso rischio realizzato meticolosamente per i trader che cercano una potente strategia di scalping. Con l'obiettivo di ridurre al minimo i prelievi e implementare una solida gestione del rischio, questo sistema di trading automatizzato è progettato per fornire risultati coerenti sia nei conti reali che in quelli demo. Una delle caratteristiche distintive di Algo Gold EA è la sua capacità di interrompere l'attività di tradi
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Experts
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Altri dall’autore
EA Gold MA
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                                                               OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 2  SL  = 20000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  MA1  = 100  MA2   = 200  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell  = 50 If You need help, You can direct mes
EA Gold MACD
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                                                               OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 2  Martingale  = 1.5  Fast_ema_period  = 12  Slow_ema_period   = 26  Signal_period   = 9  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell
EA Gold RSI
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                             OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  Period_RSI  = 14  Max_RSI   = 70  Min_RSI   = 30  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell  = 50 If You need help, You can direct message me.
EA Gold Parabolic SAR
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                             OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  Step_SAR  = 0.02  Maximum_SAR   = 0.2  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell  = 50 If You need help, You can direct message me.
EA Gold Stochastic
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                             OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  Kperiod  = 5  Dperiod   = 3  Slowing   = 3  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell  = 50 If You need help, You can direct message me.
EA Gold CCI
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                             OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  Period_CCI  = 12  Max_CCI   = 100  Min_CCI   = 100  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell  = 50 If You need help, You can direct message m
EA Gold Bollinger Bands
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                             OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  Period_BB  = 20  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell  = 50 If You need help, You can direct message me. 
EA Gold Alligator
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                             OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 1  SL  = 10000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  Jaw_period  = 13  Jaw_shift   = 8  Teeth_period   = 8  Teeth_shift   = 5  Lips_period   = 5  Lips_shift   = 3  MaxOrederBuy  = 50  MaxO
EA Gold MA V2
Mr Sarawut Thajumpa
Experts
EA. All trades have fixed Stop Loss. Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD. The settings have been optimized and simplified for users. Settings:   OrderBuy  = true                                                                                               OrderSell  = true  Magic  = 1  LotBuy  = 0.01  LotSell  = 0.01  Profit  = 2  SL  = 20000*Point  Step  = 1  Martingale  = 1.5  MA1  = 100  MA2   = 200  MaxOrederBuy  = 50  MaxOrederSell  = 50 If You need help, You can direct mes
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione