Infometer
- Indicatori
- Wiktor Keller
- Versione: 1.0
Infometer индикатор для вывода информации в одном из углов - сколько пунктов (пипсов)
или в валюте депозита профита во всех отрытых ордеров данного торгового инструмента.
В меню индикатора внесены такие данные
1. Угол вывода информации.
2. Цвет вывода информации.
3. вывод валюты депозита и пипсов.
4. Выбор вывода информации
- профит и пункты
- профит
-пункты.
На белом фоне автоматически информация выводится черным цветом
на других фонах цвет вывода информации определяется в меню.