Quantum Gold Buy 1h
- Experts
- Alexander Loreto Cordero
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Bot Automatico per il Trading di Oro: Focus sulla Redditività Sostenibile
Sei alla ricerca di uno strumento intelligente che ti aiuti a capitalizzare le opportunità nel mercato dell'oro (XAUUSD) senza la necessità di un monitoraggio costante? XAUUSD_01 è un Expert Advisor (EA) progettato per MetaTrader 5, ottimizzato per ambienti di produzione reale, che automatizza le tue operazioni con precisione e disciplina. Questo bot è stato generato con la tecnologia avanzata di StrategyQuant, garantendo prestazioni robuste in condizioni di mercato variabili.
Caratteristiche Principali:
Trading Automatico 24/7: Opera sulla coppia XAUUSD senza interruzioni, rilevando segnali di entrata e uscita basati su analisi tecniche collaudate, permettendoti di concentrarti su altre attività.
Gestione del Rischio Avanzata: Include sistemi integrati come limiti di Stop Loss (SL), Take Profit (TP) e Trailing Stop dinamici, che proteggono il tuo capitale e minimizzano le perdite in scenari volatili.
Money Management Intelligente: Regola automaticamente la dimensione delle posizioni in base al saldo del tuo conto, con opzioni come la martingala semplice per recuperare posizioni in perdita in modo controllato, promuovendo una crescita equilibrata.
Opzioni di Personalizzazione: Configura orari operativi, limiti giornalieri di trade e chiusure automatiche (ad esempio, a fine giornata o settimana), adattandosi al tuo stile di trading, sia esso conservativo o aggressivo.
Compatibilità con i Broker: Funziona su conti reali o demo, con supporto per slippage e spread variabili, ideale per ambienti ad alta liquidità come quello dell'oro.
Report e Monitoraggio: Genera log dettagliati e pannelli informativi in tempo reale per monitorare le performance, senza rivelare dati sensibili.
Nota Importante: Il trading comporta rischi e non ci sono garanzie di profitto. I risultati passati non predicono quelli futuri. Si raccomanda di testare il bot su un conto demo prima dell'uso reale e di regolarlo in base alla propria tolleranza al rischio.