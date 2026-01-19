Apex Neural System

💎 Apex Neural System: Il Futuro del Trading Algoritmico 💎

Apex Neural System non è solo un EA. È un'Arma Finanziaria.

⚠️ IMPORTANTE: Questo NON è la classica "Intelligenza Artificiale" generica.
Non usiamo semplici script AI. Apex è costruito su un'architettura Deep Neural Network (DNN) proprietaria: un vero cervello matematico che analizza, valuta e decide basandosi su pattern complessi invisibili all'occhio umano. 🧠⚡

Progettato specificamente per XAUUSD (Oro), sfruttando la micro-volatilità con precisione istituzionale. 🏆

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
📊 PERFORMANCE LIVE VERIFICATA 📊
I risultati reali parlano più delle parole.
👉  https://www.mql5.com/en/signals/2354605?source=Site+Profile+Seller
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

💰 Performance Reali Estreme

Questo non è un sistema a "crescita lenta". Apex Neural System è progettato per FLUSSO DI CASSA AGGRESSIVO. 💸
Basandosi sul nostro tracking live verificato:

🚀 CRESCITA ESTREMA: Il conto reale verificato ha registrato oltre +80% DI CRESCITA in sole 2 settimane.
 Cicli Giornalieri: Sfrutta la volatilità dell'Oro per generare multipli cicli di profitto intraday.
🏦 Obiettivo: Trasformare il mercato in una macchina di produttività costante.

🚫 Perché i Backtest Non Contano

A causa della natura adattiva della Rete Neurale, i vecchi backtest dello Strategy Tester sono irrilevanti.
Una rete neurale evolve. Ciò che funzionava nel 2020 è inutile oggi.
Ottimizziamo per l'ADESSO. Il nostro Storico di Trading Live è l'unica prova di cui hai bisogno. 📉➡️📈

⚙️ Tecnologia Core

🔹 Filtro Trend Neurale: L'IA scansiona la struttura del prezzo prima dell'ingresso, bloccando i "trade mortali" tipici dei cattivi sistemi grid.
🔹 Esecuzione HFT: Gestione rapida degli ordini per bloccare i profitti in pochi secondi. ⏱️
🔹 Controllo Rischio Proprietario: A differenza degli EA che usano il semplice ATR, Apex utilizza una COMBINAZIONE SEGRETA di 3 INDICATORI PROPRIETARI per calcolare il distanziamento della griglia. 🛡️
🔹 Protezione News: Logica intelligente che mette in pausa il trading durante eventi ad alto impatto. 📰

💎 Accesso e Prezzo: $19,999 💎

Il prezzo è fissato a $19,999 per mantenere l'esclusività assoluta e proteggere la nostra liquidità.
Questo è uno strumento per l'élite, non per le masse.

🔓 ACCESSO ALTERNATIVO:
Comprendiamo che questo è un investimento significativo.
Trader professionisti in cerca di METODI DI ACCESSO ALTERNATIVI o opportunità di partnership:
👉 CONTROLLA LA BIO DEL MIO PROFILO MQL5 PER I DETTAGLI DI CONTATTO 👈

Nota: La versione Demo fornita qui è rigorosamente limitata per la validazione nello Strategy Tester.


Prodotti consigliati
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
MA Udemy
Jefferson Judge Metha
Experts
This Expert Advisor (EA) is a comprehensive project linked to an Udemy course designed to guide you through the step-by-step process of uploading your product to the MQL5 Marketplace. The course not only teaches you the technical aspects of EA development but also includes practical insights into creating a market-ready product, adhering to MQL5's strict publishing standards, and optimizing your chances of success in the marketplace.
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experts
Scopri il potere del trading automatizzato con **SimpleTradeGioeste**, un Expert Advisor (EA) progettato per ottimizzare le tue operazioni di trading sul mercato Forex. Questo EA innovativo combina strategie di trading avanzate con indicatori tecnici collaudati, offrendo un'esperienza di trading senza pari. ****Punti di Forza**** - **Strategia Multi-Indicatore**: SimpleTradeGioeste utilizza un approccio integrato che combina quattro indicatori tecnici principali: RSI, ADX, DeMarker e Awesome
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Experts
The strategy is based on the Alligator technical indicator, described by Bill Williams in "Trading Chaos". The system is based on three moving averages (Lips, Teeth and Jaw lines), and oscillators, calculated using the difference between them. The trading signals are generated after crossover of the Alligator lines, depending on trend, determined by order of these lines. In the case of upward trend the Lips line (with minimal period) is the highest, the next is the Teeth line, and the lowest is
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Experts
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Forex Fakeout Grid
Onyekachi Franklin Agbo
Experts
The Forex Fakeout or False Breakout + Grid Strategy EA is designed to detect deceptive market movements, where price briefly breaks key support or resistance levels and quickly reverses. This EA capitalizes on those false breakouts with a smart Grid system to maximize profit potential while controlling risk. Key Features: Automatic detection of Fakeouts or False Breakouts at major levels Smart Grid strategy to manage positions and average entries Ideal for range-bound and volatile market
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experts
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Seven strategies in One expert
Nikolaos Pantzos
5 (2)
Experts
MultiStrategyEA  includes the set of seven different experts in one expert . The experts included are as follows,  AC_Expert, ADX_Expert, AO_Expert, DeM_Expert, ForceBB_Expert, MFI_Expert, MS_Expert , It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
SafeGuard Trader EA
Marin Stoyanov
4 (1)
Experts
FREE SafeGuard Trader EA  - Professional Trend Following Strategy Created by EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot implements a professional trend-following strategy with built-in safety features to protect your account. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our knowledge base . Key Strategy Features: Combines ADX and Bulls Power indicators for precise entry signals Advanced exit strategy based on price action analys
FREE
ZigZag Fibo EA MT5
Andrey Tatarinov
3.88 (16)
Experts
L'advisor opera seguendo il trend. La direzione del trend è determinata dall'indicatore   ZigZag . La griglia di   Fibonacci   è sovrapposta nella direzione del trend. Ad un dato livello di   Fibonacci , viene piazzato un ordine limite nella direzione del trend. Per effettuare un ordine sono disponibili i seguenti livelli: 23.6 38.2 50,0 61.8 78.6 Lo stop loss è impostato sul livello Fibo di 100 o specificato dall'utente nelle impostazioni dell'advisor. Il take profit è impostato sul livello
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experts
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Peri Peri Gold MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Experts
Recommendations Time Frame: 1H Minimum Deposit:$400 USD Currency Pair Gold / XAUUSD Setting: D efault Fully automatic adviser Peri Peri Gold do not use any dangerous trading methods: No Grid , No martingale. The strategy was Back-tested Stable from 2018 to 2023 using every tick based on real ticks in MT4 using Exness Real Ticks 100% tick quality. Live trading is going well on my Exness and ic markets  broker.
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
L'EA Go Long implementa una strategia avanzata di trading intraday basata sul principio del trading giornaliero sistematico con multiple conferme tecniche. Mentre molti trader cercano algoritmi complessi, questo EA combina concetti semplici ma efficaci con una gestione sofisticata del rischio e molteplici filtri tecnici. L'EA apre posizioni a un orario specifico ogni giorno, ma solo quando le condizioni di mercato si allineano con molteplici indicatori tecnici. Questo approccio sistematico aiu
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experts
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
MACD Trader FREE MT5
Konstantin Nikitin
4 (1)
Experts
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The paid version is available here . The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are ad
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Experts
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Experts
Questo EA opera utilizzando i crossover di medie mobili. Offre impostazioni completamente personalizzabili, impostazioni flessibili di gestione della posizione, oltre a molte funzioni utili come sessioni di trading personalizzabili e una modalità martingala e martingala inversa. [ Guida all'installazione | Guida all'aggiornamento | Risoluzione dei problemi | Domande frequenti | Tutti i prodotti ] Facile da usare e supervisionare Impostazioni della media mobile completamente personalizzabili Impl
FREE
Alpha Grid MT5
Aliaksandr Charkes
3.67 (3)
Experts
Alpha Grid MT5 is a multifunctional advisor designed to fully or partially automate various ideas related to grid trading (on a hedging account). At the same time, it can be considered as a general strategy designer, the capabilities of which allow you to set up not only grid trading, but also create something more complex and individual, if you understand its functionality well. That is, the strategy used does not necessarily have to be grid-based or fully automatic. The Expert Advisor can trad
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experts
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Experts
INFORMATIVE There is no price for this Trading System "AvA - 8 limited" it is free of charge. It has limited input parameters and limited number of levels for GAMMA and DELTA modules, but it has enough for you to try and even trade, it is fully functional. The paid version is of course ideal for trading. Being professional traders and system designers, we decided that the best way forward is to be as transparent as possible. This is in regards to how our trading systems are built and how they w
FREE
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
Experts
EV Divergence Sniper is a precision-oriented Expert Advisor designed to identify high-probability market reversals through true price divergences confirmed by RSI and Stochastic. The system focuses on structural market conditions and enters only when price and momentum show a clear imbalance, significantly reducing false entries and improving signal quality. The EA uses a structural stop loss placed beyond the most recent swing, combined with a fully customizable risk-to-reward take profit. It i
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experts
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Experts
A neural network Expert Advisor based on two moving averages with the training mode. Train the Expert Advisor on selected examples and make a profit in real life. The EA can work on any instrument and in any timeframe. Trading Algorithm of the EA Two moving averages are analyzed by the neural network core, which produces commands to buy or sell. the values of two moving averages, fast (FMA) and slow (SMA), are provided to the first layer, at the second layer it calculates two neurons responsibl
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (402)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.69 (29)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.79 (61)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (112)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (18)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD (Oro). Funziona combinando nove strategie di trading indipendenti, ognuna innescata da diverse condizioni di mercato e intervalli temporali (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA è progettato per gestire automaticamente i suoi ingressi e i filtri. La logica principale dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche grid, martingala o di mediazione (averaging) . Tut
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.75 (16)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.82 (38)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (499)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experts
Segnale live (conto reale) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Questo EA utilizza la stessa logica e le stesse regole di esecuzione del segnale di trading reale verificato mostrato su MQL5. Se utilizzato con le impostazioni consigliate e ottimizzate e con un broker ECN / RAW spread affidabile , il comportamento nel trading reale dovrebbe riflettere da vicino le prestazioni e la struttura del segnale live. Si prega di notare che i risultati individuali p
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****3 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un consulente di trading professionale per negoziare qualsiasi asset senza martingala o griglie dall'autore con oltre 25 anni di esperienza. La maggior parte dei consulenti top lavora con l'oro in crescita. Appaiono brillanti nei test... finché l'oro sale. Ma cosa succede quando il trend si esaurisce? Chi proteggerà il tuo deposito? HTTP EA non crede nella crescita eterna — si adatta al mercato mutevole e è progettato per diversificare ampiamente il tuo portafoglio d
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (7)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Gold Buster Sensitive
Svetlana Cherepanova
5 (3)
Experts
Gold Buster: Espansione Intelligente nel Mercato XAU/USD Gold Buster è un sistema esperto di nuova generazione basato sulla sinergia tra architetture di reti neurali e analisi predittiva. L'algoritmo è progettato per lo sfruttamento autonomo della volatilità dell'oro, offrendo un'elaborazione dei dati di livello istituzionale ed eliminando i pregiudizi cognitivi (bias) nel trading. Questo bot utilizza una tecnologia differente dai miei prodotti precedenti, consentendo di personalizzare sia la qu
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (67)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (9)
Experts
Vortex Turbo — “Scambia la tempesta, controlla il Vortice” Vortex Turbo rappresenta la prossima fase evolutiva del trading intelligente: uno sviluppo unico che unisce un'architettura di intelligenza artificiale all'avanguardia, una logica di mercato adattiva e un controllo preciso del rischio. Basato su comprovati principi algoritmici, integra molteplici strategie in un ecosistema unificato ad alta velocità, alimentato da un nuovo livello di intelligenza predittiva. Progettato come esperto di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (131)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (30)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (8)
Experts
Pronto l'impresa di costruzioni! Non progettato per il flipping di conti a breve termine o per profitti rapidi Nessuna Martingala / Nessuna Griglia / Nessuna IA Progettato per i trader focalizzati sulla coerenza a lungo termine Risultati in tempo reale:   Segnale in tempo reale   |   Portafoglio principale   |   Risultati FTMO     |    Comunità pubblica PREZZO DI LANCIO: $ 249, Prezzo successivo: $ 349 (solo 4 copie rimaste) Che cos'è Gold Atlas? Gold Atlas è un sistema di trading automatizzat
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.17 (29)
Experts
P rezzo speciale di  $109  (prezzo regolare: $365) . Guida alla configurazione e all'uso :  ABS Channel . Monitoraggio in tempo reale:   ABS Signal .  File di configurazione dal segnale live File di configurazione di base Cos'è ABS EA? ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Si basa su un sistema Martingale con controlli di rischio integrati . Progettato sia per trader nuovi che esperti, ABS EA è facile da configurare, comple
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.38 (8)
Experts
Cheat Engine è un sistema di scalping sull’oro di fascia intermedia in grado di prendere decisioni basate sul sentiment globale del forex tramite API web. Segnale live di Cheat Engine in arrivo! Il prezzo attuale verrà aumentato. Prezzo a tempo limitato 199  USD Solo trading a colpo singolo. Nessuna grid o martingala, mai. Uscite con trailing stop intelligente che si adattano alla volatilità giornaliera Il sentiment globale del forex è una misurazione delle posizioni di centinaia di migliaia di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.77 (26)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione