CrossRoad NeuroBoids PSO AI

Benvenuti nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale su MetaTrader 5.

NeuroBoid v6.4 Complete Edition non è solo un Expert Advisor; è un motore di ricerca di mercato in tempo reale. A differenza dei robot statici che utilizzano strategie fisse, NeuroBoid impiega un algoritmo di Ottimizzazione dello Sciame di Particelle (PSO - Particle Swarm Optimization) per adattarsi continuamente alle condizioni di mercato.

Questa versione rappresenta un salto tecnologico, concentrandosi sulla robustezza statistica e sulla protezione del capitale attraverso nuove metriche di Score Aggiustato al Rischio.

Capacità Multi-Asset: Sviluppato per operare con l'asset XAUUSD (ORO), si adatta anche a qualsiasi altro asset. Grazie alla sua peculiarità di lavorare con PSO basato sulla memoria e sull'apprendimento continuo, NeuroBoid è in grado di operare con successo su qualsiasi asset con buona volatilità.

Caratteristiche Principali (Key Features)

  • Validazione Walk-Forward in Tempo Reale: Il robot non si fida ciecamente del passato. Esegue test continui su finestre di dati sconosciute per validare che la strategia rimanga robusta prima di rischiare il vostro capitale.

  • Fitness Aggiustata al Rischio (Risk-Adjusted Fitness): L'ottimizzazione penalizza ora le strategie volatili. L'algoritmo cerca il miglior rendimento con il minore Drawdown possibile, simulando Spread e Slippage reali.

  • Dashboard Professionale: Un pannello grafico completamente nuovo che mostra lo stato del trend, gli oscillatori, la forza del segnale, la confidenza dello sciame e i dati fondamentali del conto.

  • Lotto Dinamico Intelligente: La dimensione della posizione può aumentare automaticamente in base alla "Confidenza" del segnale (percentuale di accordo tra gli agenti Boids).

Strategia Tecnica

NeuroBoid v6.4 analizza contemporaneamente 4 dimensioni del mercato:

  1. Contesto e Tendenza: Allineamento di multiple Medie Mobili Esponenziali (EMA) (9, 15, 50, 100) e SAR Parabolico.

  2. Oscillatori: RSI e Stocastico per identificare zone di esaurimento.

  3. Momentum: Analisi avanzata di MACD e Istogramma.

  4. Inversione: Rilevamento di pattern di probabilità di inversione basati sull'Azione del Prezzo (Price Action) e sulle Bande di Bollinger.

⚙️ Parametri e Requisiti

  • Timeframe Consigliato: M5 (Standard), ma adattabile a M15, H1, H4 e Giornaliero (D1).

  • Coppie: Ottimizzato per coppie con buona volatilità e spread basso (es: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).

  • Modalità Operativa: Viene configurato di default in modalità AGGRESSIVE per una maggiore frequenza di trading, ma possiede anche le modalità Conservative e Balanced.

  • Tipo di Conto: Si raccomandano conti ECN o Raw Spread per una migliore esecuzione.

🛡️ Gestione del Rischio

  • Sistema di Stop Loss e Take Profit dinamici basato sulla volatilità (ATR).

  • Protezione Avanzata del Profitto: Questa versione è dotata di meccanismi continui di Breakeven e Trailing Gain. Funzionano con trigger che inseguono attivamente il profitto.

  • Filtri orari e protezione contro spread eccessivi.

  • Limite Massimo di Perdita Globale: Interrompe automaticamente il trading se il capitale scende di una percentuale definita (X%).


Altri dall’autore
CrossRoad MultiChart Crazy Scalper
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalper — How It Works CrossRoad Scalper   is a free, open-source Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to demonstrate how you can automate multi-asset trading using a combination of progressive grid logic, indicator filters and robust risk management. The aim is not to promise profits, but to provide a working, tested codebase for learning, experiments or even real use—your choice! General Logic & Workflow Multi-Asset:   One EA can monitor and trade multiple instruments—forex p
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione