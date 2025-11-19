CrossRoad NeuroBoids PSO AI
Benvenuti nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale su MetaTrader 5.
NeuroBoid v6.4 Complete Edition non è solo un Expert Advisor; è un motore di ricerca di mercato in tempo reale. A differenza dei robot statici che utilizzano strategie fisse, NeuroBoid impiega un algoritmo di Ottimizzazione dello Sciame di Particelle (PSO - Particle Swarm Optimization) per adattarsi continuamente alle condizioni di mercato.
Questa versione rappresenta un salto tecnologico, concentrandosi sulla robustezza statistica e sulla protezione del capitale attraverso nuove metriche di Score Aggiustato al Rischio.
Capacità Multi-Asset: Sviluppato per operare con l'asset XAUUSD (ORO), si adatta anche a qualsiasi altro asset. Grazie alla sua peculiarità di lavorare con PSO basato sulla memoria e sull'apprendimento continuo, NeuroBoid è in grado di operare con successo su qualsiasi asset con buona volatilità.
Caratteristiche Principali (Key Features)
-
Validazione Walk-Forward in Tempo Reale: Il robot non si fida ciecamente del passato. Esegue test continui su finestre di dati sconosciute per validare che la strategia rimanga robusta prima di rischiare il vostro capitale.
-
Fitness Aggiustata al Rischio (Risk-Adjusted Fitness): L'ottimizzazione penalizza ora le strategie volatili. L'algoritmo cerca il miglior rendimento con il minore Drawdown possibile, simulando Spread e Slippage reali.
-
Dashboard Professionale: Un pannello grafico completamente nuovo che mostra lo stato del trend, gli oscillatori, la forza del segnale, la confidenza dello sciame e i dati fondamentali del conto.
-
Lotto Dinamico Intelligente: La dimensione della posizione può aumentare automaticamente in base alla "Confidenza" del segnale (percentuale di accordo tra gli agenti Boids).
Strategia Tecnica
NeuroBoid v6.4 analizza contemporaneamente 4 dimensioni del mercato:
-
Contesto e Tendenza: Allineamento di multiple Medie Mobili Esponenziali (EMA) (9, 15, 50, 100) e SAR Parabolico.
-
Oscillatori: RSI e Stocastico per identificare zone di esaurimento.
-
Momentum: Analisi avanzata di MACD e Istogramma.
-
Inversione: Rilevamento di pattern di probabilità di inversione basati sull'Azione del Prezzo (Price Action) e sulle Bande di Bollinger.
⚙️ Parametri e Requisiti
-
Timeframe Consigliato: M5 (Standard), ma adattabile a M15, H1, H4 e Giornaliero (D1).
-
Coppie: Ottimizzato per coppie con buona volatilità e spread basso (es: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).
-
Modalità Operativa: Viene configurato di default in modalità AGGRESSIVE per una maggiore frequenza di trading, ma possiede anche le modalità Conservative e Balanced.
-
Tipo di Conto: Si raccomandano conti ECN o Raw Spread per una migliore esecuzione.
🛡️ Gestione del Rischio
-
Sistema di Stop Loss e Take Profit dinamici basato sulla volatilità (ATR).
-
Protezione Avanzata del Profitto: Questa versione è dotata di meccanismi continui di Breakeven e Trailing Gain. Funzionano con trigger che inseguono attivamente il profitto.
-
Filtri orari e protezione contro spread eccessivi.
-
Limite Massimo di Perdita Globale: Interrompe automaticamente il trading se il capitale scende di una percentuale definita (X%).