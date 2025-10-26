Scalping Buttons
- Utilità
- Mehmet Ugur Dirim
- Versione: 1.0
Selam arkadaşlar özellikle gold scalp yaparken zamana ve reflekse ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz.
Bu sebeple ben kendime scalp yaparken bana yardımcı olacak buttonlar hazırladım.
ben gold scalp yaparken :
3 .çeşit Sell
3 .çeşit buy
close sell
close buy
açık emirleri kapat
hepsini kapat
şeklinde kendime butonlar hazırladım. ve çok faydasını gördüm.
bütün butonların renklerini lot değerlerini isimlerini değiştirebililrsinz.
kesinnikle çok seveceğinize eminim
bol kazançlar.