Scalping Buttons

Selam arkadaşlar özellikle gold scalp yaparken zamana ve reflekse ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. 
Bu sebeple ben kendime scalp yaparken bana yardımcı olacak buttonlar hazırladım. 
ben gold scalp yaparken :

3 .çeşit Sell
3 .çeşit buy

close sell

close buy 

açık emirleri kapat

hepsini kapat

şeklinde kendime butonlar hazırladım. ve çok faydasını gördüm. 
bütün butonların renklerini lot değerlerini isimlerini değiştirebililrsinz. 
kesinnikle çok seveceğinize eminim 

bol kazançlar. 

