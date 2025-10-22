Calculadora PVC
- Utilità
- Alvaro Andres Contreras Diaz
- Versione: 1.0
Toma el Control Absoluto de Tus Operaciones
¿Cansado de calcular manualmente el tamaño de tu posición o de sudar frío esperando a que el precio toque tu stop loss? La gestión del riesgo es la línea que separa a los traders consistentes del resto. No dejes tu capital en manos de la improvisación.
Presentamos la Calculadora de Posición y Riesgo, tu nueva aliada esencial para operar con precisión y disciplina profesional.
Con esta poderosa herramienta, tú:
✅ Maximiza tu Potencial: Calcula al instante el volumen de lote perfecto para cada operación, respetando al pie de la letra el riesgo que estás dispuesto a asumir.
✅ Duerme Tranquilo: Define tus niveles de Stop Loss y Take Profit con exactitud científica. Conoce tu riesgo potencial y tu ganancia esperada antes de abrir la operación.
✅ Protege tu Capital: Convierte la gestión de riesgo en un hábito inquebrantable. Una sola operación mal gestionada puede arruinar semanas de ganancias. ¡No dejes que te pase!
✅ Ahorra Tiempo Valioso: Olvídate de las complicadas fórmulas y las hojas de cálculo. Obtén resultados precisos en segundos con una interfaz intuitiva diseñada para traders, por traders.
¿Qué incluye esta calculadora?
-
Cálculo de volumen de posición basado en el % de riesgo de tu cuenta.
-
Cálculo preciso del valor monetario del riesgo por operación.
-
Cálculo de relación Riesgo/Beneficio (R:R).
-
Compatible con cualquier par de divisas y tipo de cuenta (Standard, ECN, Micro).
-
Interfaz rápida, limpia y fácil de usar.
No solo es una calculadora, es tu seguro de profesionalismo.
Invierte en la herramienta que te dará la confianza para ejecutar tu estrategia sin dudas y la disciplina para proteger lo más importante: tu capital.
[¡Descárgala Ahora en MQL5 Market y Convierte el Riesgo en tu Mayor Aliado!]
¡Domina los mercados, una operación calculada a la vez