Calculadora PVC

Toma el Control Absoluto de Tus Operaciones

¿Cansado de calcular manualmente el tamaño de tu posición o de sudar frío esperando a que el precio toque tu stop loss? La gestión del riesgo es la línea que separa a los traders consistentes del resto. No dejes tu capital en manos de la improvisación.

Presentamos la Calculadora de Posición y Riesgo, tu nueva aliada esencial para operar con precisión y disciplina profesional.

Con esta poderosa herramienta, tú:

✅ Maximiza tu Potencial: Calcula al instante el volumen de lote perfecto para cada operación, respetando al pie de la letra el riesgo que estás dispuesto a asumir.

✅ Duerme Tranquilo: Define tus niveles de Stop Loss y Take Profit con exactitud científica. Conoce tu riesgo potencial y tu ganancia esperada antes de abrir la operación.

✅ Protege tu Capital: Convierte la gestión de riesgo en un hábito inquebrantable. Una sola operación mal gestionada puede arruinar semanas de ganancias. ¡No dejes que te pase!

✅ Ahorra Tiempo Valioso: Olvídate de las complicadas fórmulas y las hojas de cálculo. Obtén resultados precisos en segundos con una interfaz intuitiva diseñada para traders, por traders.

¿Qué incluye esta calculadora?

Cálculo de volumen de posición basado en el % de riesgo de tu cuenta.

Cálculo preciso del valor monetario del riesgo por operación.

Cálculo de relación Riesgo/Beneficio (R:R).

Compatible con cualquier par de divisas y tipo de cuenta (Standard, ECN, Micro).

Interfaz rápida, limpia y fácil de usar.

No solo es una calculadora, es tu seguro de profesionalismo.

Invierte en la herramienta que te dará la confianza para ejecutar tu estrategia sin dudas y la disciplina para proteger lo más importante: tu capital.

[¡Descárgala Ahora en MQL5 Market y Convierte el Riesgo en tu Mayor Aliado!]

¡Domina los mercados, una operación calculada a la vez